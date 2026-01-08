تحالف دعم الشرعية: عيدروس الزبيدي هرب إلى إقليم أرض الصومال بإشراف إماراتي

18 حجم الخط

أعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، اليوم الخميس، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، وآخرون، هربوا ليلًا عبر الواسطة البحرية باتجاه إقليم أرض الصومال في جمهورية الصومال، بعد أن توفرت معلومات استخبارية بشأن تحركاتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن / تركي المالكي إنه إلحاقًا لبيان قيادة قوات التحالف المؤرخ في 7 يناير 2026م الذي تضمن معلومات عن ملابسات هروب عيدروس الزبيدي إلى جهة غير معلومة وبمتابعة ذلك توفرت معلومات استخبارية أن عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا ليلًا عبر الواسطة البحرية (BAMEDHAF) تحت رقم التسجيل (8101393 IMO) التي انطلقت من ميناء عدن باتجاه إقليم أرض الصومال في جمهورية الصومال الاتحادية بعد منتصف الليل يوم 7 يناير، وقاموا بإغلاق نظام التعريف ووصلوا إلى ميناء بربرة في نحو الساعة (12:00) ظهرًا.

وتبين خلال ذلك أن عيدروس اتصل بضابط يكنى (أبو سعيد) اتضح أنه اللواء عوض سعيد مصلح الاحبابي ) قائد العمليات المشتركة الإماراتية وأبلغه عيدروس أنهم وصلوا، وكان في انتظارهم طائرة من نوع إليوشن (إي ال ـ (76) الرحلة رقم (9102 MB) والتي أقلعت دون تحديد جهة المغادرة بعد أن أقلت عيدروس ومن معه تحت إشراف ضباط إماراتيين، ثم هبطت الطائرة في مطار (مقديشو) عند الساعة (1515)، وانتظرت في المطار لمدة ساعة ثم غادرت عند الساعة (1617) باتجاه الخليج العربي مرورًا ببحر العرب دون تحديد جهة الوصول.

وأوضح أنه تم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عمان، وإعادة تشغيله قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار الريف العسكري في أبو ظبي عند الساعة (20:47) بتوقيت المملكة.

وتابع: "اتضح أن هذا النوع من الطائرات يستخدم باستمرار في مناطق الصراع وعلى مسارات دول (ليبيا / إثيوبيا الصومال). وبمراجعة تسجيل الواسطة البحرية (BAMEDHAF) تبيَّن أنها تحمل علم (سانت كيتس ونيفيس)، وهو ذات دولة العلم للسفينة (جرين لاند) التي قامت بنقل عربات القتال والأسلحة إلى ميناء المكلا قادمة من ميناء الفجيرة بحسب ما ورد ببيان قيادة قوات التحالف المؤرخ في 30 ديسمبر 2025م.

وأكد أن قوات التحالف ما زال تتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين أشير بأنهم كانوا آخر من التقى مع عيدروس الزبيدي قبل هروبه من عدن ومنهم أحمد حامد لملس (محافظ عدن (السابق) ومحسن الوالي قائد قوات الأحزمة الأمنية في عدن الذين انقطعت الاتصالات بهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.