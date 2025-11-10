شمس الانتصارات تغيب عن فيرونا وفيورنتينا بالدوري الإيطالي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، فشل كلا من فيرونا وفيورنتينا من تحقيق أي انتصار خلال مشوارهما في الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2025-2026.

وتعادل فيرونا في 6 مباريات وتلقى الخسارة في 5 مواجهات بعد مرور الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي، فيما خسر فيورنتينا في 6 مواجهات وتعادل في 5 مباريات دون تحقيق أي فوز.

ويتذيل فيرونا وفيورنتينا جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 11 بدون تحقيق أي انتصار حتى الآن.

ويتصدر إنتر ميلان قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن روما بعد انتهاء الجولة الـ 11 من الكالتشيو.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 11

1- إنتر 24 نقطة

2- روما 24 نقطة

3- ميلان 22 نقطة

4- نابولي 22 نقطة

5- بولونيا 21 نقطة

6- يوفنتوس 19 نقطة

7- كومو 18 نقطة

8- ساسولو 16 نقطة

9- لاتسيو 15 نقطة

10- أودينيزي 15 نقطة

11- كريمونيزي 14 نقطة

12- تورينو 14 نقطة

13- أتالانتا 13 نقطة

14- كالياري 10 نقاط

15- ليتشي 10 نقاط

16- بيزا 9 نقاط

17- بارما 8 نقاط

18- جنوى 7 نقاط

19- فيرونا 6 نقاط

20- فيورنتينا 5 نقاط

