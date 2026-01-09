الجمعة 09 يناير 2026
رياضة

تطورات هامة بشأن صفقة انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي

عمرو الجزار، فيتو
عمرو الجزار، فيتو
 اقترب عمرو الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد موافقة ناديه على انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

 وقال مصدر إن الأهلي توصل إلى اتفاق مع إدارة البنك الأهلي لحسم الصفقة، في إطار سعيه لتدعيم الخط الدفاعي قبل المرحلة المقبلة من الموسم.

 

وأوضح أن الصفقة ستكلف خزينة الأهلي مبلغا ماليا، إلى جانب انتقال لاعبين من القلعة الحمراء، إلى صفوف البنك الأهلي. 

 

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

