صراع مشتعل بين الإنتر وميلان، ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 18

ترتيب الدوري الإيطالي، واصل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الـ 18 بفارق نقطة عن غريمه التقليدي ميلان.

ويتواجد الإنتر في صدارة جدول الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة ويليه ميلان برصيد 38 نقطة ثم نابولي برصيد 37 نقطة ثم يوفنتوس رابعا برصيد 33 نقطة.

فيما يتواجد في مثلث الهبوط فيرونا، فيورنتينا، بيزا، ولكل منهما 12 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 18 من الكالتشيو وقبل انطلاق منافسات الجولة الـ19 وختام الدور الأول.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 18

1ـ إنتر ميلان 39 نقطة

2ـ ميلان 38 نقطة

3ـ نابولي 37 نقطة

4ـ يوفنتوس 33 نقطة

5ـ روما 33 نقطة

6ـ كومو 30 نقطة

7ـ بولونيا 26 نقطة

8ـ أتالانتا 25 نقطة

9ـ لاتسيو 24 نقطة

10ـ ساسولو 23 نقطة

11ـ تورينو 23 نقطة

12ـ أودينيزي 22 نقطة

13ـ كريمونيزي 21 نقطة

14ـ بارما 18 نقطة

15ـ كالياري 18 نقطة

16ـ ليتشي 17 نقطة

17ـ جنوى 15 نقطة

18ـ فيرونا 12 نقطة

19ـ فيورنتينا 12 نقطة

20ـ بيزا 12 نقطة

وكان إنتر ميلان فاز على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وسجل هدف اللقاء الأول اللاعب بيوتر زيلينسكي لإنتر ميلان في الدقيقة 39 ثم أضاف اللاعب لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان الثاني في الدقيقة 48 ثم عزز اللاعب ماركوس تورام تفوق إنتر ميلان بالهدف الثالث في الدقيقة 74.

بينما سجل هدف اللقاء الرابع اللاعب سانتياجو كاسترو لبولونيا في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة استعاد إنتر ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد أن حصد 39 نقطة، بينما توقف رصيد بولونيا عند 26 نقطة في المركز السابع.

