صراع مشتعل بين الإنتر وميلان، ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 18
ترتيب الدوري الإيطالي، واصل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الـ 18 بفارق نقطة عن غريمه التقليدي ميلان.
ويتواجد الإنتر في صدارة جدول الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة ويليه ميلان برصيد 38 نقطة ثم نابولي برصيد 37 نقطة ثم يوفنتوس رابعا برصيد 33 نقطة.
فيما يتواجد في مثلث الهبوط فيرونا، فيورنتينا، بيزا، ولكل منهما 12 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 18 من الكالتشيو وقبل انطلاق منافسات الجولة الـ19 وختام الدور الأول.
ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 18
1ـ إنتر ميلان 39 نقطة
2ـ ميلان 38 نقطة
3ـ نابولي 37 نقطة
4ـ يوفنتوس 33 نقطة
5ـ روما 33 نقطة
6ـ كومو 30 نقطة
7ـ بولونيا 26 نقطة
8ـ أتالانتا 25 نقطة
9ـ لاتسيو 24 نقطة
10ـ ساسولو 23 نقطة
11ـ تورينو 23 نقطة
12ـ أودينيزي 22 نقطة
13ـ كريمونيزي 21 نقطة
14ـ بارما 18 نقطة
15ـ كالياري 18 نقطة
16ـ ليتشي 17 نقطة
17ـ جنوى 15 نقطة
18ـ فيرونا 12 نقطة
19ـ فيورنتينا 12 نقطة
20ـ بيزا 12 نقطة
وكان إنتر ميلان فاز على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.
وسجل هدف اللقاء الأول اللاعب بيوتر زيلينسكي لإنتر ميلان في الدقيقة 39 ثم أضاف اللاعب لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان الثاني في الدقيقة 48 ثم عزز اللاعب ماركوس تورام تفوق إنتر ميلان بالهدف الثالث في الدقيقة 74.
بينما سجل هدف اللقاء الرابع اللاعب سانتياجو كاسترو لبولونيا في الدقيقة 83.
وبهذه النتيجة استعاد إنتر ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد أن حصد 39 نقطة، بينما توقف رصيد بولونيا عند 26 نقطة في المركز السابع.
