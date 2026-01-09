التعاون يهزم الشباب 2-0 ويزاحم النصر على وصافة الدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، اليوم الجمعة، على ضيفه الشباب بهدفين دون مقابل ضمن الجولة 14 ب “الدوري السعودي للمحترفين”.

أهداف مباراة التعاون ضد الشباب

وجاءت ثنائية التعاون أمام الشباب عن طريق الكولومبي روجير مارتينيز (27)، وسجل الفرنسي أنجيلو فولجيني (45+4).

وارتفع رصيد التعاون إلى النقطة 31 في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن للمحترفين، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 8 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب المسابقة.



وتساوي التعاون مع النصر، بنفس رصيد النقاط (31) نقطة خلال الموسم الحالي من دوري روشن، إلا أن الأفضلية تصب في مصلحة العالمي بفارق الأهداف.





وشهدت المباراة إشهار الحكم البطاقة الحمراء، في وجه محمد الشويرخ مدافع نادي الشباب، بعد أن منع روجير مارتنيز من الانفراد بمرمى مارسيلو غروهي وتسجيل الهدف الأول (18).



وكان النصر تعرض لهزيمة أمام ضيفه القادسية بنتيجة 2-1، ليتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الثاني، مانحًا الهلال فرصة توسيع الفارق على الصدارة إلى 4 نقاط، فيما ارتقى القادسية إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وحافظ الهلال على صدارته بعد فوزه على الحزم بثلاثة أهداف دون رد على ملعب المملكة آرينا بالرياض بالجولة ذاتها، ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

