15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمباراة فاركو في كأس عاصمة مصر

مران الأهلي
مران الأهلي
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب، تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الفريق أمام فاركو المقررة يوم السبت المقبل، ‏ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.‏

كواليس مران الأهلي استعدادا لمباراة فاركو 

وعقد ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للفترة القادمة.‏

انطلق مران الأهلي اليوم، بمجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية. 

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

