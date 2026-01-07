الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب أربيل العراقي وسيناريوهان لحسم الصفقة

مصطفي قابيل
مصطفي قابيل
18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية عن تحركات من جانب النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما دخل في مفاوضات مع نادي أربيل العراقي من أجل التعاقد مع المهاجم الشاب مصطفى قابيل، أحد أبرز نجوم الدوري العراقي هذا الموسم.

مفاوضات الأهلي لضم مصطفى قابيل 

وذكرت تقارير عراقية، أن الأهلي تقدم بعرض رسمي لإدارة أربيل لضم اللاعب مقابل 400 مليون دينار عراقي، لتعزيز الخط الهجومي، في ظل المنافسة القوية على المستويين المحلي والقاري.

وأضافت التقارير أن الأهلي طرح خيارا بديلا لإتمام الصفقة عبر تبادل اللاعبين، بحيث ينتقل مصطفى قابيل إلى القلعة الحمراء مقابل حصول أربيل على خدمات المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار خلال الميركاتو الشتوي الحالي لعام 2026.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الجريدة الرسمية