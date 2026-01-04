الدوري الإيطالي، نابولي يخطف فوزا هاما خارج الديار أمام لاتسيو

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، حقق نابولي فوزا هاما أمام مضيفه لاتسيو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.

وسجل هدفي نابولي كل من، ليوناردو سبينازولا في الدقيقة 13، وأمير رحماني في الدقيقة 32.

وشهدت المباراة 3 حالات طرد، كانت البداية يحصول تيجاني نوسلين لاعب نابولي على الإنذار الثاني والطرد، ثم لحق به أدام ماروسيتش لاعب نابولي في الدقيقة 87، وبعد دقيقة واحدة، حصل باسكوالي ماززوكي لاعب لاتسيو على بطاقة حمراء.

نابولي بطلا لكأس إيطاليا

ومؤخرا، توج فريق نابولي ببطولة كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز نظيره بولونيا، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك، مساء الاثنين في النهائي.

وسجل نيريس هدف التقدم لفريق نابولي في الدقيقة 39، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 57.

الطريق إلى نهائي السوبر الإيطالي

ووصل نابولي، إلى المباراة النهائية بعدما أقصى نظيره ميلان من الدور نصف النهائي بفوز مستحق بثنائية نظيفة.

أما بولونيا فوصل لهذه المرحلة بعد التغلب على إنتر، في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

