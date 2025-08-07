الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جنازة مهيبة لرئيس مباحث الشهداء في المنوفية (صور)

جنازة مهيبة لرئيس
جنازة مهيبة لرئيس مباحث الشهداء فى المنوفية

تقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجنازة العسكرية لتشييع جثمان الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بطه شبرا، والذي لقي مصرعه في حادث أليم وقع فجر اليوم الخميس أثناء قيادته لسيارته الخاصة على طريق كفر داود – السادات. 

وشارك في الجنازة اللواء علاء الدين الجاحر مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، العميد محمد جعفر المستشار العسكري بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة. 


وأدى محافظ المنوفية صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بمسجد سيدي علي بقرية طه شبرا بمركز قويسنا، وانطلقت الجنازة العسكرية وسط جمع غفير من الأهالي، وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته.

مصرع رئيس مباحث الشهداء في حادث مروري مروع بالمنوفية

وكان الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لقى مصرعه، في حادث مروري على طريق السادات وتم نقل الجثمان مستشفى السادات العام. 

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بتعرض الرائد أحمد حافظ، رئيس مباحث مركز الشهداء، لحادث مروري أسفر عن مصرعه، وذلك بعد انفجار إطار السيارة الأمامي واصطدامه بعمود كهرباء.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى السادات العام تمهيدًا لإنهاء الإجراءات لدفنه بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا مسقط رئيس رئيس مباحث الشهداء الراحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرائد احمد حافظ جنازة الرائد احمد حافظ رئيس مباحث الشهداء المنوفية اخبار حوادث المنوفية

مواد متعلقة

مصرع رئيس مباحث الشهداء في حادث مروري مروع بالمنوفية (صور)

محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العملية الانتخابية (صور)

لحظات فاصلة بين الحياة والموت، شهامة شباب تنقذ 4 فتيات من حريق مرعب في الباجور (صور)

بالاسماء.. 10 مصابين فى انفجار 7 اسطوانات غاز بمحل كشرى فى المنوفية

469 لجنة تستعد لاستقبال 3 ملايين مواطن في انتخابات الشيوخ بالمنوفية

غلق كوبرى الباجور لمدة 3 أشهر للصيانة بدءا من السبت المقبل

المؤبد لمتهم بقتل سائق بسبب خلاف على أولوية التحميل في المنوفية

سيارة جمع القمامة تنهي حياة بائعة أسماك بشبين الكوم في المنوفية

الأكثر قراءة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

محمد صلاح على رأس المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2025

3 سبتمبر، أولى جلسات نظر دعوى مرتضى منصور بحظر التيك توك

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

أسماء 30 لاعبًا مرشحا لـ جائزة الكرة الذهبية 2025

التفاصيل الكاملة لإجراءات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر طارق بلاك لنشره فيديوهات تتضمن ألفاظ إباحية

مفاجأة في راتب رضا سليم مع الجيش الملكي، الأهلي يتحمل 700 ألف دولار

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads