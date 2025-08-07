جنازة مهيبة لرئيس مباحث الشهداء في المنوفية (صور)

تقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجنازة العسكرية لتشييع جثمان الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بطه شبرا، والذي لقي مصرعه في حادث أليم وقع فجر اليوم الخميس أثناء قيادته لسيارته الخاصة على طريق كفر داود – السادات.

وشارك في الجنازة اللواء علاء الدين الجاحر مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، العميد محمد جعفر المستشار العسكري بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.



وأدى محافظ المنوفية صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بمسجد سيدي علي بقرية طه شبرا بمركز قويسنا، وانطلقت الجنازة العسكرية وسط جمع غفير من الأهالي، وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته.

مصرع رئيس مباحث الشهداء في حادث مروري مروع بالمنوفية

وكان الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لقى مصرعه، في حادث مروري على طريق السادات وتم نقل الجثمان مستشفى السادات العام.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بتعرض الرائد أحمد حافظ، رئيس مباحث مركز الشهداء، لحادث مروري أسفر عن مصرعه، وذلك بعد انفجار إطار السيارة الأمامي واصطدامه بعمود كهرباء.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى السادات العام تمهيدًا لإنهاء الإجراءات لدفنه بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا مسقط رئيس رئيس مباحث الشهداء الراحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.