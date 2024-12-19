الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصدر بشركة الصرف الصحي يكشف تفاصيل مصرع 4 أشخاص داخل بيارة بالمنوفية

مصرع 4 أشخاص داخل
مصرع 4 أشخاص داخل بيارة بالمنوفية

كشف مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، تفاصيل حادث سقوط 6 أشخاص داخل بيارة محطة الرفع بالماى، حيث لقى 4 أشخاص مصرعهم وتم إنقاذ 2 آخرين.

تفاصيل مصرع 4 أشخاص داخل بيارة صرف صحى بالمنوفية

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه اثناء قيام إحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع شركة مياه  الشرب والصرف الصحى بالمنوفية (شركه العربي  بالغربية) بالعمل على صيانة المحابس التلسكوبية بمحطة معالجة شبين الكوم بقرية الماى، تعرض أحد أفراد شركة المقاولات للاختناق من الغازات.

وتابع المصدر: قام أربعة آخرين من زملائه بمحاولة مساعدته، مما أدى لتعرضهم للاختناق، وحاول أفراد السلامة والصحة المهنيه بالمحطة إنقاذهم، مما أسفر عن إصابة أحدهم بضيق في التنفس، وإصابة أحد أفراد شركة المقاولات بالاختناق، ووفاة عدد 4 أفراد من العاملين بشركة المقاولات، لافتا إلى أن المصابين قد تماثلوا للشفاء.

مصدر طبي: حالة المصابين في حادث بيارة شبين الكوم مستقرة

وكان فريق من الإنقاذ النهري بالمنوفية برئاسة العميد أحمد حسني منيع، مدير الإدارة، وتحت إشراف الرائد محمد الوزير رئيس القسم وبقيادة محمد عباس بدر، توجه للبيارة وتمكن من إنتشال الأشخاص الستة.

وأكد مصدر طبى فى تصريحات لـ "فيتو"أن حالة المصابين بحادث بيارة محطة رفع الصرف الصحى جيدة وليست خطرة، ويتم حاليا تقديم الخدمة العلاجية لهم داخل المستشفى التعليمى بشبين الكوم.

فريق من النيابة العامة ينتقل لمحطة الصرف بشبين الكوم لمعاينة موقع الحادث

كما انتقل فريق من النيابة العامة بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، إلى محطة صرف الماى لمعاينة البيارة التى سقط بها 6 أشخاص لقى 4 منهم مصرعهم وأصيب إثنان اخرون، للوقوف على أسباب الحادث.

أسماء العمال ضحايا حادث بيارة صرف صحي المنوفية

حصلت بوابة "فيتو" على أسماء ضحايا حادث سقوط 6 عمال داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي التابعة لمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

والمتوفون هم: "محمد كارم، محمد رأفت ٢٧ سنة، جمال مصطفي ٣٠ سنة، محمد رجب ٢٥ سنة" والمصابون هم: "محمد سامي" 42 سنة من طنطا، وإسلام 32 سنة من قرية دكما.

مصرع وإصابة 6 أشخاص داخل بيارة صرف صحى بالمنوفية

يذكر أنه لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بسقوط 6 عمال في بيارة بمحطة رفع الماي.

وبالإنتقال والفحص تبين نزول أحد العمال لعملية تسليك البيارة ونزل 5 خلفه في محاولة إنقاذه ولقي 4 منهم مصرعهم وأصيب ٢ أخرين بإختناق وتم نقلهم لمستشفي شبين الكوم التعليمي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة المنوفية محطة الرفع بالماى المنوفية حادث بيارة محطة رفع الصرف الصحى

مواد متعلقة

فيتو تنفرد بنشر الصور الأولى لضحايا حادث بيارة شبين الكوم

مصدر طبي: حالة المصابين في حادث بيارة شبين الكوم مستقرة

النيابة العامة تنتقل لمعاينة موقع حادث بيارة شبين الكوم في المنوفية

أسماء العمال ضحايا حادث بيارة صرف صحي المنوفية

مصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين خلال تنظيف بيارة صرف صحي بالمنوفية

محافظ المنوفية يبحث التعاون المشترك مع وفد القومي لتنظيم الاتصالات

محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف لتدشين مبادرة إحياء الكتاتيب بالقرى

حادث تصادم ينهي حياة مدير مدرسة بالمنوفية
ads

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو)

هذه لحظتكم، معلومات تنشر لأول مرة عن دور أمريكا فى إسقاط بشار الأسد

تصل لحد السيول، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

الجولاني يكشف موقفه من خلع الحجاب وشرب الكحول في سوريا (فيديو)

بشرى سارة للمصريين بالخارج

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

منوعات

المزيد

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19- 12- 2024 في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية فستان الفرح في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قريبا

أسماء سورة الجمعة وفضلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية