مصدر بشركة الصرف الصحي يكشف تفاصيل مصرع 4 أشخاص داخل بيارة بالمنوفية

كشف مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، تفاصيل حادث سقوط 6 أشخاص داخل بيارة محطة الرفع بالماى، حيث لقى 4 أشخاص مصرعهم وتم إنقاذ 2 آخرين.

تفاصيل مصرع 4 أشخاص داخل بيارة صرف صحى بالمنوفية

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه اثناء قيام إحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية (شركه العربي بالغربية) بالعمل على صيانة المحابس التلسكوبية بمحطة معالجة شبين الكوم بقرية الماى، تعرض أحد أفراد شركة المقاولات للاختناق من الغازات.

وتابع المصدر: قام أربعة آخرين من زملائه بمحاولة مساعدته، مما أدى لتعرضهم للاختناق، وحاول أفراد السلامة والصحة المهنيه بالمحطة إنقاذهم، مما أسفر عن إصابة أحدهم بضيق في التنفس، وإصابة أحد أفراد شركة المقاولات بالاختناق، ووفاة عدد 4 أفراد من العاملين بشركة المقاولات، لافتا إلى أن المصابين قد تماثلوا للشفاء.

مصدر طبي: حالة المصابين في حادث بيارة شبين الكوم مستقرة

وكان فريق من الإنقاذ النهري بالمنوفية برئاسة العميد أحمد حسني منيع، مدير الإدارة، وتحت إشراف الرائد محمد الوزير رئيس القسم وبقيادة محمد عباس بدر، توجه للبيارة وتمكن من إنتشال الأشخاص الستة.

وأكد مصدر طبى فى تصريحات لـ "فيتو"أن حالة المصابين بحادث بيارة محطة رفع الصرف الصحى جيدة وليست خطرة، ويتم حاليا تقديم الخدمة العلاجية لهم داخل المستشفى التعليمى بشبين الكوم.

فريق من النيابة العامة ينتقل لمحطة الصرف بشبين الكوم لمعاينة موقع الحادث

كما انتقل فريق من النيابة العامة بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، إلى محطة صرف الماى لمعاينة البيارة التى سقط بها 6 أشخاص لقى 4 منهم مصرعهم وأصيب إثنان اخرون، للوقوف على أسباب الحادث.

أسماء العمال ضحايا حادث بيارة صرف صحي المنوفية

حصلت بوابة "فيتو" على أسماء ضحايا حادث سقوط 6 عمال داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي التابعة لمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

والمتوفون هم: "محمد كارم، محمد رأفت ٢٧ سنة، جمال مصطفي ٣٠ سنة، محمد رجب ٢٥ سنة" والمصابون هم: "محمد سامي" 42 سنة من طنطا، وإسلام 32 سنة من قرية دكما.

مصرع وإصابة 6 أشخاص داخل بيارة صرف صحى بالمنوفية

يذكر أنه لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بسقوط 6 عمال في بيارة بمحطة رفع الماي.

وبالإنتقال والفحص تبين نزول أحد العمال لعملية تسليك البيارة ونزل 5 خلفه في محاولة إنقاذه ولقي 4 منهم مصرعهم وأصيب ٢ أخرين بإختناق وتم نقلهم لمستشفي شبين الكوم التعليمي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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