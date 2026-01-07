الأربعاء 07 يناير 2026
محافظات

صحة أسيوط ونقابة العلاج الطبيعي تناقشان تطوير التخصص والخدمات العلاجية

وكيل الصحة ووفد العلاج
وكيل الصحة ووفد العلاج الطبيعي، فيتو
استقبل الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، وفدًا من نقابة أطباء العلاج الطبيعي بالمحافظة، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل دعم وتطوير تخصص العلاج الطبيعي داخل المنشآت الصحية التابعة للمديرية، وذلك في إطار تنسيق الجهود لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية وتطوير أداء الكوادر المهنية بقطاع الصحة.  

ضم الوفد الذي زار مقر مديرية الصحة كلًا من: الدكتور محمد حسن، نقيب أطباء العلاج الطبيعي بأسيوط، والدكتور طه مرعي، أمين صندوق النقابة، والدكتور محمد إسماعيل، مدير العلاقات العامة بالنقابة، والدكتور محمود رجب، عضو النقابة، وذلك بحضور الدكتورة دعاء عماد الدين، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بأسيوط.

وضع أقسام العلاج الطبيعي في مستشفيات أسيوط 

شهد اللقاء جلسة مباحثات موسعة تناولت استعراضًا شاملًا لوضع أقسام العلاج الطبيعي في مستشفيات محافظة أسيوط، حيث ركز الاجتماع على وضع آليات جديدة لتعزيز التنسيق بين النقابة والمديرية بما يضمن الارتقاء بالمستوى المهني للأطباء وتقديم خدمة علاجية متميزة للمواطنين.

كما تطرق الحديث إلى أهمية تكثيف البرامج التدريبية والعلمية لممارسي العلاج الطبيعي، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير الوحدات القائمة ورفدها بأحدث التجهيزات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد جمال أحمد خلال اللقاء أن مديرية الصحة بأسيوط تفتح أبوابها لكافة النقابات المهنية باعتبارها شريكًا أساسيًا في النجاح، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به أطباء العلاج الطبيعي في رحلة استشفاء المرضى، خاصة في مجالات التأهيل والإصابات.

وأوضح وكيل الصحة بأسيوط أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا ملموسًا لترجمة ما تم التباحث فيه إلى خطط عمل واقعية تهدف في المقام الأول إلى مصلحة المريض الأسيوطي وتذليل أي عقبات تواجه مقدمي الخدمة.

صحة أسيوط تحيل مدير مستشفى الغنايم ومسئولي الإدارة بصدفا المركزي للتحقيق وخصم حافز المتابعة

صحة أسيوط: تجهيز مستشفى الرمد لإجراء عمليات زرع القرنية للمرة الأولى بالصعيد

وفي ختام الاجتماع، أعرب وفد النقابة عن تقديره للدور الذي تقوم به مديرية الصحة بأسيوط في دعم الكوادر الطبية، مؤكدين تطلعهم إلى بناء جسور مستدامة من التعاون المهني الذي يواكب التطورات الحديثة في هذا التخصص الحيوي.

