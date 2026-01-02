صحة أسيوط تحيل مدير مستشفى الغنايم ومسئولي الإدارة بصدفا المركزي للتحقيق وخصم حافز المتابعة

18 حجم الخط

أجرى الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، جولة ميدانية مفاجئة بدأت في تمام الساعة الواحدة صباحًا واستمرت حتى فجر اليوم الجمعة، شملت عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية بمحافظة أسيوط، وذلك في خطوة تعكس الحزم في الإدارة للتأكد من انضباط سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بموجب معايير الجودة والكرامة.

رافقه خلال الجولة وفد رفيع المستوى ضم قيادات المديرية، من بينهم الدكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية، والدكتور عصام نبيل مدير عام الطب العلاجي، والدكتور علي شومان مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور جمال النشار مدير إدارة الخدمات الطبية، والدكتور أحمد عبد الحكيم عضو إدارة متابعة المديريات وهاني سليمان من إدارة التفتيش المالي والإداري.

جولة وكيل وزارة الصحة والسكان على المستشفيات بأسيوط

وشملت الجولة التي أجراها وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط مستشفى صِدفا المركزي ومستشفى الغنايم المركزي، ومراكز طب الأسرة بقرى (المطيعة، باقور) ووحدات طب الأسرة بقرى (مجريس، العزايزة).

وأسفرت الجولة عن رصد تباين في الانضباط الإداري؛ حيث وجه الدكتور محمد جمال شكرًا رسميًا لطاقم السهر بمركز طب الأسرة بقرية "المطيعة" ومركز طب الأسرة بقرية "باقور" لتفانيهم وتواجدهم على رأس العمل.

إحالة المتغيبين عن العمل بطاقم السهر للتحقيق

وفي المقابل، رصد وكيل وزارة الصحة تقصير ملحوظ في العمل، وقرر إحالة المتغيبين عن العمل بطاقم السهر في وحدتي "مجريس" و"العزايزة" للتحقيق، بالإضافة إلى إحالة الأطباء المتغيبين بمستشفيات الغنايم المركزي وصِدفا المركزي إلى الشؤون القانونية بديوان المديرية لاتخاذ الإجراءات الرادعة، وكذلك إحالة مدير مستشفى الغنايم المركزي وإدارة المستشفى ومدير الإدارة الصحية مركز الغنايم ومدير الإدارة الصحية مركز صِدفا ومسئولي التفتيش للتحقيق بإدارة الشؤون القانونية بديوان المديرية مع خصم حافز الإشراف لوجود تقصير في الإشراف والمتابعة.

وفي تصريح له عقب الجولة، أكد الدكتور محمد جمال أن "مكتبه مفتوح للجميع"، مشددًا على أن كرامة المريض وتلقيه العلاج المناسب هي "خط أحمر" لا يمكن التهاون فيه. وأشار إلى أن رؤية المديرية ترتكز على "أنسنة الخدمة الصحية"، بحيث لا يقتصر التطوير على المباني والأجهزة فقط، بل يمتد ليشمل حسن معاملة المرضى وتقدير احتياجاتهم.

وأضاف أنه يتابع شخصيًا تقارير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لضمان سرعة الاستجابة وحل أي عائق يواجه المواطنين في أسرع وقت ممكن.

