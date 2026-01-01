الخميس 01 يناير 2026
صحة أسيوط: تجهيز مستشفى الرمد لإجراء عمليات زرع القرنية للمرة الأولى بالصعيد

بدأ الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، مهام منصبه الجديد بعقد اجتماع فني موسع مع إدارة مستشفى الرمد بأسيوط ممثلة في الدكتورة كريستين تادرس، مدير مستشفى الرمد، والدكتورة شيماء جمال، نائب مدير المستشفى. 

جاء ذلك بحضور بحضور دكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، ودكتور جمال النشار مدير إدارة الخدمات الطبية بصحة أسيوط، وتناول اللقاء استعراضًا شاملًا لإمكانيات المستشفى الحالية، وخطط التطوير المستقبلية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى العيون.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد جمال احمد وكيل وزارة الصحة أن مستشفى الرمد بأسيوط يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لتقديم الخدمة الطبية المتخصصة في المحافظة، مشددًا على تقديم كل سبل الدعم لتذليل العقبات وتوفير أحدث الأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة.

إجراء عمليات زراعة القرنية لأول مرة بمستشفى الرمد 

وفي خطوة تعكس الرغبة في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة لمواطني الصعيد قدم وكيل وزارة الصحة بأسيوط مفاجأة سارة لأهالي المحافظة، وأعلن الدكتور عن البدء الفوري في تجهيز مستشفى الرمد لإجراء عمليات زراعة القرنية لأول مرة في تاريخها. 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة لإنهاء قوائم الانتظار وتخفيف العبء عن كاهل المرضى الذين كانوا يضطرون للسفر إلى القاهرة لإجراء مثل هذه الجراحات الدقيقة.

من جانبها قالت دكتورة كرستين تادرس مدير مستشفى الرمد بأسيوط: "نحن نمتلك الكوادر البشرية المؤهلة، ومع إدخال جراحات القرنية سنحقق طفرة غير مسبوقة في خدمة مرضى العيون بأسيوط."

صحة أسيوط: افتتاح 14 عيادة جديدة للفم والأسنان خلال 2025 لخدمة 300 ألف مواطن

صحة أسيوط تعلن حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

واختتم وكيل الصحة بأسيوط لقاءه بالتأكيد على أن مكتبه مفتوح دائمًا لجميع المقترحات التي تهدف إلى تطوير العمل، مشيرًا إلى أن معيار التقييم خلال المرحلة القادمة سيكون مدى رضا المواطن عن الخدمة الطبية وتوافر العلاج والاهتمام بالحالات الحرجة.

