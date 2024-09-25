وكيل الصحة بأسيوط يوقع الكشف الطبي على المواطنين ببني محمديات (صور)

ترأس الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط صباح اليوم أكبر قافلة طبية مرتديا للبالطو الأبيض بمشاركة وكلاء المديرية ومديري الإدارات الفنية بالديوان وشباب الأطباء للتوجه لعمل قافلة طبية مجانية بقرية بني محمديات بمركز أبنوب، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن القافلة بدأت أعمالها تمام الساعة التاسعة صباحًا وانتهت تمام الساعة الثانية ظهرًا ولاقت إقبالا كبيرا من جموع المواطنين المترددين للكشف بمختلف التخصصات وبحضور نُخبة متميزة من الأطباء المتخصصين لتغطي خدمات القافلة الطبية مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض.

كما تضمنت القافلة عدة تخصصات مختلفة تشمل الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، الصدرية،والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة"، بالإضافة إلى خدمات التحاليل، الفحوصات المعملية،التثقيف الصحى،وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة،كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لإستكمال الفحوصات وعمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة بأسيوط فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

توقيع الكشف الطبي على 1000 مواطن

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبي علي 1000 مواطن بتذاكر مجانية وقدمت القافلة جميع الخدمات الطبية، بدءًا من الكشف ووصولًا إلى صرف الأدوية وإجراء التحاليل، وكشف النظارات الطبية مع تحويل الحالات التي تتطلب عمليات المياه البيضاء إلى مستشفى الرمد بأسيوط لإجراء العملية، وكل الخدمات التي تقدم بالقافلة مجانية، مما يتيح الفرصة لجميع المواطنين للاستفادة من الرعاية الصحية دون أي أعباء مالية، ولم تقتصر القافلة الطبية على تقديم الخدمات العلاجية فحسب، بل تضمنت أيضًا فعاليات توعوية شاملة هدفت إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بأهمية الوقاية من الأمراض وطرق العيش الصحي، بالإضافة إلى تقديم فحوصات المبادرات الصحية ومبادرة بداية، تم اتباع أحدث الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين.

استهدفت القافلة الطبية الشاملة المواطنين الأولى بالرعاية في محافظة قرية بني محمديات والقرى المجاورة لها التابعة لمركز أبنوب كما تضمنت القافلة استخراج صورة دم كاملة مع وظائف كبد وكلى وسكر عشوائي وضغط الدم مع وجود الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أستاذ الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بجامعة أسيوط، وهناك عدد من المرضي الذي وجه باستخراج قرارات لهم للعلاج على نفقة الدولة.

وحرصًا من مديرية الصحة بأسيوط على تحقيق أكبر استفادة من هذه القافلة، تم الإعلان بشكل واضح عن جميع التخصصات الطبية المتاحة ومواعيد العمل والأماكن المخصصة لاستقبال المرضى، لتحفيزهم على الاستفادة منها بشكل أكبر.

وتواصل مديرية الصحة والسكان بأسيوط جهودها في تنظيم المزيد من القوافل الطبية وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في مختلف القري والنجوع بأسيوط، حيث تعتبر هذه القوافل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبهم وجه الكثير من المواطنين والمترددين علي القافلة للاطمئنان على أنفسهم والاستفادة من القافلة الشكر لوكيل وزارة الصحة وجموع الأطباء خاصةً أنّها قافلة فريدة من نوعها، ولم يتكلف المريض أي شيء حتى إتمام علاجه، ولفت البيان إلى أنّه جري إحالة بعض المرضى إلى المستشفيات المتخصصة دون أي عناء بشأن الإجراءات لاستكمال العلاج أو إجراء عمليات «على نفقة الدولة» مع صرف الدواء مجانًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ