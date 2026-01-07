سبب رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

18 حجم الخط

رفض النادي الاهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفي شوبير، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن مسئولي الأحمر رفضوا عرض النجمة باعتباره إهانة للحارس والنادي، خاصة وأن النادي السعودي طلب ضم الحارس على سبيل الإعارة بدون مقابل مادي.

وتلقى مصطفي شوبير عرضا من النجمة السعودي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن الدنماركي ييس توروب تمسك أيضا باستمرار مصطفي شوبير مع الأهلي.

ويرى مسئولو الأهلى أن مصطفى شوبير أهم عنصر فى تشكيل الأهلى للسنوات المقبلة، وفكرة التفريط فيه بعروض هزيلة مرفوضة جملا وتفصيلا، ولكن حالة وصول عرض احتراف مغرٍ لن يقف الأهلى فى طريق حارسه.

وينتهي تعاقد مصطفى شوبير مع النادى الأهلى فى صيف 2027، وانضم حارس الأحمر للمنتخب الوطني المشارك حاليا بكأس الأمم الأفريقية.

ويعاني النجمة من تراجع بالنتائج، حيث يتذيل جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد نقطتين فقط، من تعادلين و10 هزائم، دون تحقيق أى انتصار.

فيما يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

