الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سبب رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مصطفى شوبير،فيتو
مصطفى شوبير،فيتو
18 حجم الخط

رفض النادي الاهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفي شوبير، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن مسئولي الأحمر رفضوا عرض النجمة باعتباره إهانة للحارس والنادي، خاصة وأن النادي السعودي طلب ضم الحارس على سبيل الإعارة بدون مقابل مادي.

وتلقى مصطفي شوبير عرضا من النجمة السعودي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن الدنماركي ييس توروب تمسك أيضا  باستمرار مصطفي شوبير مع الأهلي.

ويرى مسئولو الأهلى أن مصطفى شوبير أهم عنصر فى تشكيل الأهلى للسنوات المقبلة، وفكرة التفريط فيه بعروض هزيلة مرفوضة جملا وتفصيلا، ولكن حالة وصول عرض احتراف مغرٍ لن يقف الأهلى فى طريق حارسه.

وينتهي تعاقد مصطفى شوبير مع النادى الأهلى فى صيف 2027، وانضم حارس الأحمر للمنتخب الوطني المشارك حاليا بكأس الأمم الأفريقية.

ويعاني النجمة من تراجع بالنتائج، حيث يتذيل جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد نقطتين فقط، من تعادلين و10 هزائم، دون تحقيق أى انتصار.

فيما يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصطفي شوبير يناير ييس توروب مسابقة دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين النادي الأهلي الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يتحرك لضم موهبة الجزائر الصاعدة لتدعيم صفوف الفريق

مصدر: مصطفى شكشك على رادار الأهلي وسيد عبد الحفيظ يقود المفاوضات

صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ما التفاصيل؟

عقوبة صارمة من توروب لـ طاهر محمد طاهر

قرار جديد من ييس توروب بشأن مباراة الأهلي والمقاولون العرب بكأس عاصمة مصر

عودة الفريق الأول، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات في كأس مصر

استعدادات داخل الأهلي لاستقبال وزير الشباب والرياضة واجتماعات مهمة لمجلس الإدارة

"فيتو" تكشف قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

أزمة تعرقل صفقة انتقال يوسف بلعمري للأهلي

منازعتان جديدتان أمام المحكمة الدستورية لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

صندوق رعاية النوابغ شريك استراتيجي لبنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية