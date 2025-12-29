الدوري الإيطالي، روما يتقدم على جنوى بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة روما ونظيره جنوى بتقدم الأول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة المقامة بينهما اليوم في ختام الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وافتتح الأرجنتيني ماتياس سولي التسجيل للذئاب في الدقيقة 14، ونجح كواديو كونيه في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 19، وفي الدقيقة 31، ونجح إيفان فيرجسون في أحراز الهدف الثالث لروما.

تشكيل روما أمام جنوي

حراسة المرمى: سفيلار.

الدفاع: مانشيني،هرموسو، زيوكوفسكي.

الوسط: سيلك، كريستانتي، كونية، ويسلي.

الهجوم: فيرجسون، سولي، باولو ديبالا.

ويتصدر الإنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن غريمه التقليدي وجاره اللدود ميلان.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما ضد جنوي

1 إنتر 36 نقطة ( 16 مباراة )

2 ميلان 35 نقطة ( 16 مباراة )

3 نابولي 34 نقطة ( 16 مباراة )

4 يوفنتوس 32 نقطة ( 17 مباراة )

5 روما 30 نقطة ( 16 مباراة )

6 كومو 27 نقطة ( 16 مباراة )

7 بولونيا 26 نقطة ( 16 مباراة )

8 لاتسيو 24 نقطة ( 17 مباراة )

9 ساسولو 22 نقطة ( 17 مباراة )

10 أتالانتا 22 نقطة ( 17 مباراة )

11 أودينيزي 22 نقطة ( 17 مباراة )

12 كريمونيزي 21 نقطة ( 17 مباراة )

13 تورينو 20 نقطة ( 17 مباراة )

14 كالياري 18 نقطة ( 17 مباراة )

15 بارما 17 نقطة ( 16 مباراة )

16 ليتشي 16 نقطة ( 16 مباراة )

17 جنوى 14 نقطة ( 16 مباراة )

18 فيرونا 12 نقطة ( 16 مباراة )

19 بيزا 11 نقطة ( 17 مباراة )

20 فيورنتينا 9 نقاط ( 17 مباراة )

