الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، روما يتقدم على جنوى بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

روما
روما
18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة روما ونظيره جنوى بتقدم الأول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة المقامة بينهما اليوم في ختام الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وافتتح الأرجنتيني ماتياس سولي التسجيل للذئاب في الدقيقة 14، ونجح كواديو كونيه في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 19، وفي الدقيقة 31، ونجح إيفان فيرجسون في أحراز الهدف الثالث لروما. 

تشكيل روما أمام جنوي 

حراسة المرمى: سفيلار

الدفاع: مانشيني،هرموسو، زيوكوفسكي.

الوسط: سيلك، كريستانتي، كونية، ويسلي.

الهجوم: فيرجسون، سولي، باولو ديبالا. 

ويتصدر الإنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن غريمه التقليدي وجاره اللدود ميلان.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما ضد جنوي

1 إنتر  36 نقطة ( 16 مباراة )
2 ميلان  35 نقطة  ( 16 مباراة )
3 نابولي  34 نقطة ( 16 مباراة )
4 يوفنتوس  32 نقطة ( 17 مباراة )
5 روما  30 نقطة ( 16 مباراة )
6 كومو  27 نقطة  ( 16 مباراة )
7 بولونيا  26 نقطة  ( 16 مباراة )
8 لاتسيو 24 نقطة  ( 17 مباراة )
9 ساسولو  22 نقطة ( 17 مباراة )
10 أتالانتا 22 نقطة  ( 17 مباراة )
11 أودينيزي 22 نقطة ( 17 مباراة )
12 كريمونيزي 21 نقطة ( 17 مباراة )
13 تورينو  20 نقطة ( 17 مباراة )
14 كالياري   18 نقطة ( 17 مباراة )
15 بارما  17 نقطة ( 16 مباراة )
16 ليتشي  16 نقطة  ( 16 مباراة )
17 جنوى  14 نقطة ( 16 مباراة )
18 فيرونا  12 نقطة ( 16 مباراة )
19 بيزا  11 نقطة ( 17 مباراة )
20 فيورنتينا  9 نقاط ( 17 مباراة )

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روما جنوى الدوري الإيطالي ماتياس سولي روما أمام جنوي

مواد متعلقة

الأهلي يتفوق على المقاولون في تاريخ المواجهات قبل لقاء الغد بكأس العاصمة

جنوب أفريقيا يفوز علي زيمبابوي ويتأهل لدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

مجموعة مصر، جنوب أفريقيا يتقدم على زيمبابوي 2-1 بعد مرور 70 دقيقة

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

أهلي 2007 يفوز على وادي دجلة بخماسية في دوري الجمهورية

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يفلت من فخ بلدية المحلة ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر، عبد الرؤوف يعلن فسخ عقد بنتايج والأبيض ينفي، الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية مضاعفة على اللاعبين

إحصائيات مهمة عن مباراة منتخب مصر وأنجولا، التاريخ يحسم المواجهة لصالح الفراعنة، وكتيبة حسام حسن الأعلى في القيمة التسويقية

الأكثر قراءة

منتخب المغرب يضرب زامبيا 0/3 ويصعد لدور 16 بأمم أفريقيا متصدرا للمجموعة

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وجزر القمر في الشوط الأول

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

أمم إفريقيا، مالي تتعادل مع جزر القمر سلبيا وترافق المغرب لثمن النهائي

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

الأمن يفحص فيديو محاولة اختطاف طفل بكفر الشيخ (صور)

كأس أمم إفريقيا، منتخب المغرب يتقدم على زامبيا 0/2 في الشوط الأول

توفيق عكاشة يوجه رسالة استغاثة شعبية لرئيس الوزراء: مستشفى طلخا المركزي تصلح للحيوانات لا البشر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته ببشائر الخير والنجاح في الحياة

عالم أزهري يحسم الجدل حول جواز تربية الكلاب ومدى نجاسة "لعابه"

دعاء الفرج وتيسير الأمور في الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads