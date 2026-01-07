أخبار مصر: قرار من الصحة بعد وفاة مريض من الإهمال، وفيات في زفة عروسين بالمنيا، أول اشتباك روسي أمريكي بسواحل فنزويلا

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال

في أول تحرك بعد تداول مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أفاد ناشروه بوقوع حالة وفاة داخل مستشفى شهير بمدينة 6 أكتوبر نتيجة إهمال طبي أثناء خضوع المريض لجلسة غسل كلوي، شكلت وزارة الصحة لجنة من إدارة العلاج الحر والتوجه إلى المستشفى للإطلاع على ملفات المرضي.

بتهمة الخيانة العظمى، الرئاسي اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي ويحيله للنائب العام

أصدر د.رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في اليمن اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًّا بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام.

اليوم، تعديل مواعيد رحلات قطار العاصمة الجديدة بمناسبة عيد الميلاد

قررت الشركة المشغلة لـ قطار العاصمة تعديل مواعيد تشغيل القطار اليوم الأربعاء بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وذلك للتيسير على المواطنين أثناء الاحتفال بالعيد.

سيتحكم شخصيا في أموالها، ترامب يعلن تحويل 50 مليون برميل من نفط فنزويلا لأمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة.

العربيات اتعجنت، الصور الأولى لحادث موكب الزفاف المروع في المنيا

حصلت فيتو على الصور الأولى لموقع حادث تصادم ميكروباص بسيارة ضمن موكب حفل زفاف على الطريق الدائري أمام مدخل قرية تله التابعة إداريًّا لـ مركز المنيا والذي أسفر عن 3 حالات وفاة و16 مصابًا.

التحالف يوجه ضربات استباقية لقوات الانتقالي في اليمن وهروب عيدروس الزبيدي إلى مكان غير معلوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، هرب إلى مكان غير معلوم.

مان سيتي وأستون فيلا وإنتر ميلان، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي وكأس السوبر الإسباني.

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اليوم إجازة مدفوعة الأجر في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون اليوم الأربعاء، الموافق ٧ يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط حاولت أمريكا الاستيلاء عليها قبالة فنزويلا

أرسلت روسيا غواصة لحماية ناقلة نفط تابعة لها من محاولة أمريكية للاستيلاء عليها قبالة سواحل فنزويلا.

لأول مرة إحساسي يسبق صوتي، نانسي عجرم تبكي في أغنية "أنا صورة ليك" (فيديو)

لم تتمالك النجمة اللبنانية نانسي عجرم، من حبس دموعها أثناء تصوير أغنية "أنا صورة ليك" من فيلم "بطل الدلافين"، وذلك بعد إطلاق أغنية "مع أصحابنا" من الفيلم ذاته.

بعد تجميدها، الكشف عن حجم وقيمة الذهب الذي شحنته فنزويلا إلى سويسرا في عهد مادورو

بعد أن جمدت سويسرا، الإثنين، الأصول، التي يمتلكها الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو، و36 من شركائه في البلاد، فإنها لم تقدم أي معلومات عن القيمة المحتملة لهذه الأصول أو مصدر هذه الأموال، لكن بيانات جمركية كشفت عن كمية الذهب الذي تم شحنه إلى سويسرا في عهد مادورو.

أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)

اعترف إيمانويل إيبوي، أسطورة منتخب كوت ديفوار، بصعوبة لقاء مصر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.

اليوم، إجازة رسمية بالبنوك والبورصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قررت إدارة البورصة اعتبار اليوم الأربعاء 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن يستأنف التداول غدًا الخميس 8 يناير 2026.

في عمل فني خاص، نتفليكس تكشف كواليس إنتاج الموسم الخامس والأخير من "Stranger Things"

أعلنت منصة البث العالمية نتفليكس عملًا خاصًّا جديدًا يكشف كواليس إنتاج الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، وذلك بعد انتهاء عرض السلسلة التي امتدت قرابة عشرة أعوام وشكَّلت علامة فارقة في ثقافة البوب العالمية.

رسميا، نيمار يجدد عقده مع سانتوس

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، فجر اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه المخضرم نيمار قائد الفريق لمدة موسم آخر.

انخفاض أسعار النفط بعد إعلان ترامب ببدء تحويل نفط فنزويلا إلى أمريكا

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ‍فنزويلا «ستسلم» ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة.

حارس لإرث والده، وفاة نجل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان

توفي مايكل ريجان، نجل الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان والممثلة جين وايمان، عن عمر يناهز 80 عامًا، وفق ما أعلنته مؤسسة ومعهد رونالد ريجان الرئاسي في بيان صدر يوم الثلاثاء.

