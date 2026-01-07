بعد تجميدها، الكشف عن حجم وقيمة الذهب الذي شحنته فنزويلا إلى سويسرا في عهد مادورو

18 حجم الخط

بعد أن جمدت سويسرا، الإثنين، الأصول، التي يمتلكها الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو، و36 من شركائه في البلاد، فإنها لم تقدم أي معلومات عن القيمة المحتملة لهذه الأصول أو مصدر هذه الأموال، لكن بيانات جمركية كشفت عن كمية الذهب الذي تم شحنه إلى سويسرا في عهد مادورو.



وأظهرت بيانات جمركية، أن فنزويلا نقلت ذهبًا بقيمة 4.14 مليار فرنك سويسري ما يُعادل 5.20 مليار دولار، إلى سويسرا خلال السنوات الأولى من قيادة الرئيس المعتقل نيكولاس مادورو.

وأوضحت البيانات، أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أرسلت 113 طنًا من المعدن النفيس إلى سويسرا، منذ العام 2013، عندما تولّى مادورو السلطة إلى العام 2016.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، أن الذهب كان مصدره البنك المركزي الفنزويلي، في وقت كانت الحكومة تبيع فيه الذهب لدعم اقتصادها.

وأظهرت بيانات الجمارك، أن فنزويلا لم تصدّر ذهبًا إلى سويسرا منذ العام 2017، عندما فُرضت عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى العام 2025، بحسب "رويترز".

وفي الـ3 من شهر يناير الجاري، ألقت قوات خاصة أمريكية القبض على مادورو خلال هجوم على العاصمة كراكاس، ويواجه اتهامات في محكمة في نيويورك بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، والإرهاب المرتبط بالمخدرات.

