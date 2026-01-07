أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال

18 حجم الخط

في أول تحرك بعد تداول مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أفاد ناشروه بوقوع حالة وفاة داخل مستشفى شهير بمدينة 6 أكتوبر نتيجة إهمال طبي أثناء خضوع المريض لجلسة غسل كلوي، شكلت وزارة الصحة لجنة من إدارة العلاج الحر والتوجه إلى المستشفى للإطلاع على ملفات المرضي.

المريض خضع لمدة أربع ساعات لغسل كلى وهو مصاب بجلطة

وظهر في الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 30 ثانية، شقيق المتوفى وهو يوجه اتهامات لإدارة المستشفى، بعدم وجود أي طبيب وترك شقيقه يتوفى حيث خضع لمدة 4 ساعات لغسيل كلى وهو مصاب بجلطة.



وأكد شقيق المتوفى غياب الأطباء أكثر من ساعتين وعدم إجراء محاولات إنعاش.

تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر

وأثار الفيديو تفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد عدد منهم ما جاء في الفيديو، مطالبين بفتح تحقيق في الواقعة.

فيما كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة أنه تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر وأرسلت إلى المستشفى للإطلاع على ملفات المرضي والفريق الطبي، والملف الطبي للمريض محل الشكوى والإجراءات الطبية التى تمت معه فور دخوله المستشفى.

جدير بالذكر أن مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغ من موظف، اتهم فيه إدارة مستشفى خاص بالإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة شقيقه، عقب نقله لإجراء جلسة غسل كلوي.



وتبين أن المريض تم نقله إلى المستشفى محل الواقعة بناء على تحويل رسمي من أحد المستشفيات الحكومية، حيث كان يعاني من نزيف وفشل في وظائف الكلى.

