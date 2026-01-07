في عمل فني خاص، نتفليكس تكشف كواليس إنتاج الموسم الخامس والأخير من "Stranger Things"

18 حجم الخط

أعلنت منصة البث العالمية نتفليكس عملًا خاصًّا جديدًا يكشف كواليس إنتاج الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، وذلك بعد انتهاء عرض السلسلة التي امتدت قرابة عشرة أعوام وشكَّلت علامة فارقة في ثقافة البوب العالمية.

وجاء الإعلان بعد عرض الحلقة الختامية الملحمية، التي تجاوزت مدتها ساعتين، وشهدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور منذ بثها في الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة، حيث أسدل الستار على قصة شخصيات المسلسل الرئيسية في مواجهة حاسمة مع الشرير فيكنا.

وكان الجزء الخامس والأخير من المسلسل عُرض على ثلاثة أجزاء خلال الأشهر الماضية، ليختتم رحلة شخصيات، مثل: إليفن، وويل، ولوكاس، وداستن، وماكس، بعد مسار درامي طويل جذب ملايين المشاهدين حول العالم.



وأوضحت نتفليكس أن الفيلم الوثائقي الجديد، الذي يحمل عنوان “مغامرة أخيرة: صناعة الموسم الخامس من مسلسل Stranger Things”، سيُعرض في الـ12 من يناير، وسيمنح الجمهور نظرة شاملة على ما جرى خلف الكاميرات خلال العمل على الموسم الختامي.

وبحسب ملخص الفيلم، يوثق العمل رحلة الممثلين والمبدعين وطاقم الإنتاج في صناعة الفصل الأخير من المسلسل، مسلطًا الضوء على اللحظات الإنسانية والمهنية التي رافقت وداع مشروع غيّر مسار حياة كثيرين منهم، بعد عقد كامل من النجاح العالمي.

وأخرجت الفيلم الوثائقي المخرجة مارتينا رضوان، التي أمضت عامًا كاملًا في مواقع التصوير برفقة طاقم العمل، بمن فيهم مبتكرا المسلسل الأخوان دافر، في تجربة وصفتها بأنها استثنائية ومليئة بالإلهام.



وقالت رضوان إن قضاء عام كامل في موقع التصوير كان “شرفًا ومتعة لا تُضاهى”، معربة عن أمنيتها لو أتيح لها توثيق المواسم الأربعة السابقة بالطريقة ذاتها، لِما يحمله المسلسل من قيمة فنية وإنسانية كبيرة.

agora que stranger things acabou podemos definir que essa aqui é a MAIOR cena de TODA A PORRA DA SÉRIE



o sentimento que foi assistir isso aqui só quem viveu NO DIA sabepic.twitter.com/3lI3GvuoLf — zé 🍂 (@ruperron) January 4, 2026

ويُظهر الإعلان الترويجي للفيلم أن الوثائقي سيتناول مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من قراءات السيناريو الأولى، مرورًا بالتصوير، وصولًا إلى اللحظات الأخيرة التي جمعت الأخوين دافر بطاقم العمل بعد انتهاء التصوير، في محاولة لتقديم ما وصفاه بـ”الهدية الأخيرة” لمحبي المسلسل.

وأشار مبتكرا العمل إلى أن هذا النوع من الأفلام الوثائقية التي تكشف كواليس الإنتاج أصبح أقل شيوعًا مع صعود منصات البث الرقمي، مقارنة بفترة الوسائط المادية، مؤكدين أن هدفهم هو إعادة هذا الأسلوب الذي ألهمهما في بداياتهما السينمائية.



ورغم انتهاء مسلسل Stranger Things، فإن عالمه الدرامي لم يُغلق بالكامل، إذ من المتوقع إطلاق مسلسل رسوم متحركة مشتق في وقت لاحق من العام الجاري، إلى جانب عمل درامي واقعي جديد يروي قصة مختلفة ضمن العالم نفسه، على أن يُعرض في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.