رسميا، نيمار يجدد عقده مع سانتوس

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، فجر اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه المخضرم نيمار قائد الفريق لمدة موسم آخر.

وقال النادي البرازيلي في بيان رسمي: "جدد اللاعب الأسطوري نيمار عقده مع سانتوس حتى نهاية الموسم ليواصل كتابة تاريخه الكروي".



واحتفى النادي البرازيلي بعد إعلان تجديد نيمار بالجمع بينه وبين زميله السابق جابرييل باربوسا الملقب بـ"جابي جول" بعد أن حصل سانتوس على خدماته معارًا من كروزيرو.

O PRÍNCIPE CONTINUA! ✍🏽



O eterno #MeninoDaVila Neymar Jr renovou seu contrato com Santos FC até o fim da temporada para seguir escrevendo sua história no futebol com o #MantoSagrado!



Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/JHix07RFxl January 6, 2026

وتعود ثنائية نيمار وجابي جول بعد 13 عامًا كاملة حيث رحل الأول إلى أوروبا لارتداء قميص برشلونة الإسباني.



1 jogo. Ou melhor, pouco mais de 20 minutos. Esse foi o tempo que os dois #MeninosDaVila estiveram juntos em campo com o #MantoSagrado. Em um jogo duplamente simbólico: a despedida de @NeymarJr e a estreia de @Gabigol.



Quase 13 anos se passaram, mas o momento dessa história ser… pic.twitter.com/mipWFqq9te — Santos FC (@SantosFC) January 7, 2026

وعاد نيمار إلى فريقه الأصلي سانتوس في شهر يناير 2025 بعد فسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي.



وخاض اللاعب البرازيلي المخضرم صاحب الـ 33 عامًا مسيرة رائعة بدأها مع سانتوس وحقق لقب كوبا ليبرتادوريس وشارك في كأس العالم للأندية ثم انضم إلى برشلونة الإسباني عام 2013 حيث تألق في صفوف البلوجرانا رفقة ليونيل ميسي ولويس سواريز وحقق الثلاثية التاريخية موسم 2014-2015.



وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017 في صفقة مدوية أثارت العديد من ردود الأفعال قبل انتقاله إلى الهلال في صيف 2023.

