سيتحكم شخصيا في أموالها، ترامب يعلن تحويل 50 مليون برميل من نفط فنزويلا لأمريكا

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال: "سيتم بيع هذا النفط بسعر السوق، وسأتحكم أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، في تلك الأموال لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة".

وأضاف أن "النفط سيتم نقله بواسطة سفن التخزين، وسيصل مباشرة إلى أرصفة التفريغ في الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أنه طلب من وزير الطاقة كريس رايت "تنفيذ هذه الخطة على الفور".

وتملك فنزويلا نحو 303 مليارات برميل من النفط الخام، ما يمثل حوالي 17٪ من احتياطيات العالم، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويستخدم الأمريكيون نحو 20 مليون برميل يوميًا، فيما تنتج البلاد حوالي 13.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، بحسب بيانات الوكالة والمجموعات التجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.