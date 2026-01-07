الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سيتحكم شخصيا في أموالها، ترامب يعلن تحويل 50 مليون برميل من نفط فنزويلا لأمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن  فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة.

وقال  ترامب عبر منصة "تروث سوشيال: "سيتم بيع هذا النفط بسعر السوق، وسأتحكم أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، في تلك الأموال لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة".

وأضاف أن "النفط سيتم نقله بواسطة سفن التخزين، وسيصل مباشرة إلى أرصفة التفريغ في الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أنه طلب من وزير الطاقة كريس رايت "تنفيذ هذه الخطة على الفور".

وتملك فنزويلا نحو 303 مليارات برميل من النفط الخام، ما يمثل حوالي 17٪ من احتياطيات العالم، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويستخدم الأمريكيون نحو 20 مليون برميل يوميًا، فيما تنتج البلاد حوالي 13.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، بحسب بيانات الوكالة والمجموعات التجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فنزويلا النفط الولايات المتحدة منصة تروث سوشال شعب فنزويلا أرصفة التفريغ وزير الطاقة كريس رايت
ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال

نائب محافظ المنيا يزور مستشفى الصدر للاطمئنان على مصابي حادث موكب الزفاف (صور)

انخفاض البتلو والضاني وارتفاع الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

10 صور ترصد مشاركة السيسي في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

سيتحكم شخصيا في أموالها، ترامب يعلن تحويل 50 مليون برميل من نفط فنزويلا لأمريكا

نصائح معهد التغذية لتخفيف حرقان المعدة للمرأة الحامل

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية