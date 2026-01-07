حارس لإرث والده، وفاة نجل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان

18 حجم الخط

توفي مايكل ريجان، نجل الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان والممثلة جين وايمان، عن عمر يناهز 80 عامًا، وفق ما أعلنته مؤسسة ومعهد رونالد ريجان الرئاسي في بيان صدر يوم الثلاثاء.

وقالت مؤسسة ومعهد رونالد ريجان الرئاسي إنها "تنعى وفاة مايكل ريجان"، واصفة إياه بأنه "حارس صامد لإرث والده".

وذكرت المؤسسة في بيانها: "عاش مايكل ريجان حياة صاغتها القناعة والهدف، والتفاني الراسخ لمبادئ الرئيس ريجان".

كما استشهدت المؤسسة بكلمات الرئيس ريجان نفسه عن ابنه من كتابه "حياة أمريكية" (An American Life)، حيث نُقل عن الرئيس الراحل قوله: "عندما قرأت كتابه، شعرت بفخر أبوي بمايك أكثر مما كنت أشعر به من قبل.... لقد كان سعيدًا وفي سلام مع نفسه".

وقالت المؤسسة إن وفاة مايكل ريجان تمثل "خسارة فادحة"، مضيفة أن "حضوره ودفئه والتزامه الثابت سيُفتقد بشدة في مكتبة ريجان وخارج جدرانها". وقدمت المنظمة تعازيها لعائلة ريجان، وبالأخص لزوجته كولين وولديه كاميرون وآشلي.

كان ريجان مؤلفًا محافظًا، ومقدمًا لبرنامج حواري إذاعي واسع الانتشار على مستوى البلاد، ومتحدثًا عامًا بارزًا أمضى عقودًا في الدفاع بنشاط عن إرث والده وتعزيزه من خلال تشاركه الوثيق مع مكتبة ومؤسسة ريجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.