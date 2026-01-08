الخميس 08 يناير 2026
سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري والمكرونة وارتفاع قشر البياض 20 جنيها

سعر السمك اليوم، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 8 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

أسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 60 و64 جنيهًا.

البلطي المتوسط: بين 54 و58 جنيهًا.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 180 و300 جنيه، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

المكرونة السويسي: من 75 إلى 135 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و400 جنيه للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سمك حدادي: بين 30 و50 جنيهًا.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

الكابوريا والمرجان والبربون

الكابوريا: بين 50 و150 جنيهًا.

المرجان وسط: من 100 إلى 170 جنيهًا.

البربون وسط: بين 170 و230 جنيها.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 975  و1175 جنيها، بانخفاض 25 جنيها عن سعره السابق.

الجمبري الممتاز: من 850 إلى 950 جنيها.

الجمبري الحجم الوسط: بين 720 و820 جنيها.

الجمبري الوسط المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.

أسعار البوري والسردين والماكريل

البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيها،.

البوري الوسط: بين 100 و160 جنيهًا.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 110 و180 جنيهًا للكيلو.

