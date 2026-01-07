الأربعاء 07 يناير 2026
اقتصاد

اليوم، إجازة رسمية بالبنوك والبورصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو
قررت إدارة البورصة اعتبار اليوم الأربعاء 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن يستانف التداول غدًا الخميس 8 يناير 2026.

كما قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على توحيد الإجازات الرسمية في المناسبات الدينية، وتيسير الأوضاع على العاملين بالقطاع المصرفي.

 

موعد عودة البنوك للعمل؟

ونص قرار المركزي على استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الخميس 8 يناير 2026، في ظل توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن اليوم الأربعاء إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

 

تعاملات جلسة منتصف الأسبوع 

 واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات  الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 51142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18891 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4598 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17313 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4577 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الإثنين، وسجل رأس المال السوقى تراجعا عند 2.934 تريليون جنيه لتخسر نحو 25 مليار جنيه.  

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54%  عند مستوى 40676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 50061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5%  عند مستوى 18505 نقاط، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.14%  عند مستوى 4532 نقطة. 

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 12905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 17098 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بختام تعاملات، الأحد الماضي، أولى جلسات العام 2026، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 40898 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 50440 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17343 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

الجريدة الرسمية