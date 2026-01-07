لأول مرة إحساسي يسبق صوتي، نانسي عجرم تبكي في أغنية "أنا صورة ليك" (فيديو)

18 حجم الخط

لم تتمالك النجمة اللبنانية نانسي عجرم، من حبس دموعها أثناء تصوير أغنية "أنا صورة ليك" من فيلم "بطل الدلافين"، وذلك بعد إطلاق أغنية "مع أصحابنا" من الفيلم ذاته.

وكشفت أن الأغنية التي تتمحور حول الأب حركت إحساسها، الأمر الذي انعكس على أدائها.

وشاركت الفنانة نانسي عجرم مقطعًا من الأغنية عبر حسابها على منصة "إكس"، وشوقت الجمهور لها بالقول: من بعد مع أصحابنا، صار وقت أنا صورة ليك. يمكن لأول مرة ما بتمالك نفسي وإحساسي بيسبق صوتي. الأغنية عن الأب… وبتشبه كتير قصتي أنا وبيَّ.

وظهرت الفنانة خلال فيديو الأغنية وهي تبكي متأثرة بالأغنية التي تتحدث عن الأب بكلمات رقيقة ومؤثرة.

وأغنية "أنا صورة ليك" من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان مدين، فيما تولَّى التوزيع الموسيقي أحمد عادل.

فيلم "بطل الدلافين"

يعرض فيلم "بطل الدلافين" في دور السينما، ابتداءً من يوم الخميس 8 يناير 2026، وهو من بطولة بيومي فؤاد، ويوسف صالح.

وتدور قصة العمل حول طفل رضيع يفقد والديه في حادث، وينشأ ويكبر في البحر بين الدلافين. ولإنقاذ الجزيرة، يقاتل وحوشًا وُلدت من البحر ليصبح بطلها.

