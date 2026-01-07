اليوم، تعديل مواعيد رحلات قطار العاصمة الجديدة بمناسبة عيد الميلاد

18 حجم الخط

قررت الشركة المشغلة لـ قطار العاصمة تعديل مواعيد تشغيل القطار اليوم الأربعاء بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وذلك للتيسير على المواطنين أثناء الاحتفال بالعيد.

قالت الشركة في بيان: "بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط اليوم الأربعاء 7 يناير ليعمل وفق جدول يوم الجمعة.

وأشارت إلى أن جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة كل 15 دقيقة، وأن آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.

كما أوضحت أن آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

السيسي يشارك في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد أمس الثلاثاء 6 يناير حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن أى مشكلة لها حل وتبقى مصر بخير وسلام، ونأمل أن يكون عام 2026 عام خير وسعادة، وكل عام وأنتم طيبين".

وأضاف خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الميلاد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد".

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.