رياضة

مان سيتي وأستون فيلا وإنتر ميلان، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي وكأس السوبر الإسباني.. تستعرضها فيتو والقنوات النقلة لها في التقرير التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي ضد برايتون - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

برينتفورد ضد سندرلاند - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 7 HD

إيفرتون ضد وولفرهامبتون - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

بورنموث ضد توتنهام - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

فولهام ضد تشيلسي - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

نيوكاسل ضد ليدز يونايتد - الساعة 10:15 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد - الساعة 10:15 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

الدوري الإيطالي 

نابولي ضد هيلاس فيرونا - الساعة 7:30 مساء - قناة Starz Play App

بولونيا ضد أتالانتا - الساعة 7:30 مساء - قناة Starz Play App

لاتسيو ضد فيورنتينا - الساعة 9:45 مساء - قناة Starz Play App

تورينو ضد أودينيزي - الساعة 9:45 مساء - قناة Starz Play App

بارما ضد إنتر ميلان - الساعة 9:45 مساء - قناة Starz Play App

كأس السوبر الإسباني

برشلونة ضد أتلتيك بلباو - الساعة 9 مساء - تطبيق ثمانية

الدور الإماراتي

اتحاد كلباء ضد الوصل - الساعة 3 مساء - قناة أبو ظبي الرياضية

البطائح ضد سباب الأهلي - 5:45 مساء - قناة أبو ظبي الرياضية

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري ضد الشمال - الساعة 4 مساء - قناة الكاس القطرية

الوكرة ضد العربي - الساعة 6:30 مساء - قناة الكاس القطرية

