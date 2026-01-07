مان سيتي وأستون فيلا وإنتر ميلان، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي وكأس السوبر الإسباني.. تستعرضها فيتو والقنوات النقلة لها في التقرير التالي:
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي ضد برايتون - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD
برينتفورد ضد سندرلاند - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 7 HD
إيفرتون ضد وولفرهامبتون - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD
كريستال بالاس ضد أستون فيلا - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD
بورنموث ضد توتنهام - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD
فولهام ضد تشيلسي - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD
نيوكاسل ضد ليدز يونايتد - الساعة 10:15 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD
بيرنلي ضد مانشستر يونايتد - الساعة 10:15 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD
الدوري الإيطالي
نابولي ضد هيلاس فيرونا - الساعة 7:30 مساء - قناة Starz Play App
بولونيا ضد أتالانتا - الساعة 7:30 مساء - قناة Starz Play App
لاتسيو ضد فيورنتينا - الساعة 9:45 مساء - قناة Starz Play App
تورينو ضد أودينيزي - الساعة 9:45 مساء - قناة Starz Play App
بارما ضد إنتر ميلان - الساعة 9:45 مساء - قناة Starz Play App
كأس السوبر الإسباني
برشلونة ضد أتلتيك بلباو - الساعة 9 مساء - تطبيق ثمانية
الدور الإماراتي
اتحاد كلباء ضد الوصل - الساعة 3 مساء - قناة أبو ظبي الرياضية
البطائح ضد سباب الأهلي - 5:45 مساء - قناة أبو ظبي الرياضية
دوري نجوم قطر
الأهلي القطري ضد الشمال - الساعة 4 مساء - قناة الكاس القطرية
الوكرة ضد العربي - الساعة 6:30 مساء - قناة الكاس القطرية
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا