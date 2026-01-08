كيف تتقدم بطلب تغيير وتعديل النشاط لمحلك إلكترونيا؟

18 حجم الخط

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن زيادة خدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات وطلبات مواطني المدن الجديدة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات التابعة للهيئة.





ونستعرض خطوات طلب تغيير وتعديل النشاط لمحلك:



- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.



- تقديم طلب عبر الحساب من هنا.



المستندات المطلوبة:





1 - آخر إيصال سداد من البنك



2 - خطاب التخصيص



3 - موافقة التموين في حالة المخبز سياحي أو طباقى



4 - موافقة اتحاد الشاغلين



5 - تفويض أو توكيل من صاحب المول لمالك المحل بالتعامل مع الجهاز



6 - مستند تخطيط المول من الداخل



7 - تحقيق الشخصية سار (في حالة فرد) أو الشكل القانوني (في حالة شركة)



8 - محضر الاستلام



9 - آخر إيصال سداد رسوم التنمية (النظافة والإشغالات)



10 - عقد بيع المحل بالإضافة لعقد الشركة إذا كان المحل مخصصا لشركة



11 - آخر إيصال سداد فاتورة مياه أو ما يفيد عدم وجود استهلاك مياه



الرسوم :



1 - رسم متابعة بالموبايل -- القيمة 2 جنيه



2 - رسوم دراسة جدية تغيير نشاط -- القيمة 5000 جنيه



3 - رسم 5% على الإجمالي - القيمة المتغيرة

وكشفت وزارة الإسكان عن أحدث طروحات قطع الأراضي بالمدن الجديدة.

واستعرضت الوزارة عددا من الفرص الاستثمارية بمدينة القاهرة الجديدة وتضم أرض تجاري إداري بمساحة 2697 مترًا بسعر 52490 جنيهًا للمتر، وأرض طبي بمساحة 8697 مترًا بسعر 39695 جنيها للمتر وأرض حضانة بمساحة 718 مترًا بسعر 33000 جنيه.

كما تطرح أرض تجاري بمساحة 787 مترًا بسعر 86960 جنيهًا وأرض تجاري ترفيهي بمساحة 1419 مترًا بنظام حق الانتفاع وأرض تجاري بمساحة 699 مترًا بسعر 96675 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.