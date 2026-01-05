بالأسماء والأرقام، الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالمنيا

18 حجم الخط

أسفر الحصر العددي الأولية في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 بـ محافظة المنيا عن حسم جميع المقاعد الفردية بشكل أولي، بعد منافسة قوية شهدتها الدوائر الانتخابية الخمسة، وسط مشاركة ملحوظة من الناخبين وتفاوت واضح في نسب التصويت بين المراكز والمدن.

يذكر أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائج جولة الإعادة بانتخابات النواب، ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة رسميًا في وقت لاحق.

الدائرة الأولى مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة (3 مقاعد)

وبلغ عدد الناخبين المقيدين 712246 ناخبا، وشارك في التصويت 82366 ناخبا، بإجمالي أصوات صحيحة 78843 صوتا، وأصوات باطلة 3524 صوتا.

وأسفرت نتيجة الحصر العددي الأولية عن تقدم علي بدوي بعدد أصوات 51420

أحمد الصياد بعدد أصوات 48735

سيد أبو بريدعة بعدد أصوات 46188

وجاء باقي المرشحين بفارق أصوات أقل شمل محمد شكل مقلد وعلاء السبيعي وأندرو أبو ببلاطس.

الدائرة الثانية مغاغة وبني مزار والعدوة (3 مقاعد)

عدد الناخبين 1053635 ناخبا، والمصوتون 135784 ناخبا، والأصوات الصحيحة 118808 أصوات، والباطلة 16976 صوتا.

ونتيجة الحصر العددي الأولية، محمود عبدالحفيظ 81240 صوتا

حمادة محمد حلبي 76855 صوتا

حسين حسني غيته 73410 أصوات

بينما توزعت باقي الأصوات على إيهاب خالد فتح الباب وإيهاب عبدالعظيم ومحمد فرغلي ومصطفى غزاوي وأبو الفتوح الشحات.

الدائرة الثالثة أبو قرقاص (مقعد واحد)

بلغ عدد المقيدين 406218 ناخبا، شارك منهم 68480 ناخبا، بإجمالي أصوات صحيحة 46518 صوتا.

وتقدم مجدي سعداوي بعدد 37859 صوتا، يليه حازم طه بـ 35445 صوتا، ثم حسام أبو زيد ومصطفى التوني بفوارق أقل.

الدائرة الرابعة مركز ملوي (3 مقاعد)

عدد الناخبين 623599 ناخبا، المصوتون 84320 ناخبا، الأصوات الصحيحة 80674 صوتا.

وجاءت النتائج كالتالي

وائل إسماعيل حسن 70015 صوتا

مصطفى محمد مصطفى 63343 صوتا، واسامة عبد الشكور 30175 صوتا، بينما حصل باقي المرشحين على أصوات تراوحت بين 24540 و28900 صوت.

الدائرة الخامسة ديرمواس (مقعد واحد)

شهدت الدائرة واحدة من أقوى المنافسات، حيث حصل

علاء علي قدري على 81043 صوتا

مقابل 76237 صوتا لأقرب منافسيه

في مشاركة انتخابية عكست كثافة التصويت بالقرى والنجوع

نتيجة جولة الإعادة في محافظة المنيا بالأسماء والأرقام الكاملة



وأظهرت نتائج الحصر العددي الأولية جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة المنيا حسم جميع المقاعد الفردية بعد منافسة قوية اعتمدت على الحشد الشعبي والتصويت الكثيف، مع تباين واضح في نسب المشاركة بين الدوائر.

