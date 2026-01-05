الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي بانتخابات النواب، 3 مرشحين حصدوا أعلى الأصوات في المنيا بجولة الإعادة

اعلي3 مرشحين حصدوا
اعلي3 مرشحين حصدوا أعلى الأصوات في محافظة المنيا
18 حجم الخط

كشفت نتائج الحصر العددي لأصوات جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا عن تصدر ثلاثة مرشحين قائمة الأعلى حصولا على الأصوات على مستوى المحافظة، بعد منافسة قوية شهدتها الدوائر الانتخابية المختلفة، وسط مشاركة ملحوظة من الناخبين خاصة في المراكز الجنوبية.

يذكر أنه لم يتم إعلان نتيجة جولة الإعادة حتى الآن، ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتائج رسميًا في وقت لاحق.  

علاء علي قدري مرشح دائرة ديرمواس

وجاء في المركز الأول “علاء علي قدري” مرشح دائرة ديرمواس بعد أن حصل على 81043 صوتا، ليحقق أعلى رقم تصويتي بين جميع مرشحي المحافظة، مستندا إلى كتلة تصويتية كبيرة داخل القرى والنجوع، وحضور جماهيري مكثف خلال يومي الاقتراع. 

بعدد 81240 صوتا

وفي المركز الثاني حل “محمود عبد الحفيظ”، مرشح دائرة مغاغة وبني مزار والعدوة ب 81240 صوتا، حيث سجل رقما مرتفعا عكس قوة المنافسة في شمال المحافظة، واعتماد حملته الانتخابية على الحشد المنظم والتواصل المباشر مع الناخبين في نطاق واسع من الدائرة.

وائل إسماعيل حسن مرشح دائرة ملوي

أما المركز الثالث فكان من نصيب وائل إسماعيل حسن مرشح دائرة ملوي الذي حصل على 70015 صوتا، ليكون الأعلى تصويتا داخل دائرته، وأحد أبرز الأرقام المسجلة في جولة الإعادة على مستوى المحافظة، في ظل تنافس محتدم على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة.

أكبر 3 مرشحين حصدوا أعلى الأصوات في محافظة المنيا بجولة الإعادة بالأرقام

وتعكس هذه الأرقام مؤشرات واضحة على اختلاف الكتل التصويتية من دائرة إلى أخرى، وتباين نسب المشاركة بين المراكز، حيث سجلت بعض الدوائر أرقاما مرتفعة مقارنة بغيرها، خاصة الدوائر ذات الكثافة السكانية والامتداد الجغرافي الواسع.

نتائج أن جولة الإعادة في محافظة المنيا

وأكدت النتائج أن جولة الإعادة في محافظة المنيا حسمت المشهد البرلماني بشكل نهائي، مع بروز أسماء استطاعت تحقيق أرقام تصويتية كبيرة تعكس حجم التأييد الشعبي، لتغلق بذلك صفحة الانتخابات وتبدأ مرحلة جديدة من العمل البرلماني خلال الدورة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وائل إسماعيل حسن مرشح دائرة ملوي النتائج أن جولة الإعادة في محافظة المنيا نتائج أن جولة الإعادة في محافظة المنيا المنيا اليوم نتائج انتخابات المنيا جولة الإعادة مجلس النواب أعلى الاصوات اسماء المرشحين نتائج بالأرقام دوائر المنيا الانتخابات البرلمانية نواب المنيا الحصر العددي لجان التصويت المشاركة الانتخابية انتخابات 2025

مواد متعلقة

مؤشرات أولية للحصر العددي لأصوات الناخبين، العمدة واصل يقترب من حسم مقعد ملوي في المنيا

للمرة الثانية، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بدلجا بالمنيا للمفتي

انتخابات النواب، انتظام التصويت في لجان جولة الإعادة بالمنيا (صور)

جنايات المنيا تنظر أولى جلسات استئناف المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الـ6 في دلجا

إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا الغربي

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا 2026

خلاف على أجرة دهان أثاث السبب، قصة مقتل سيدة في مشاجرة بالمنيا

زيارة تاريخية، اكتشف عبقرية الحضارة المصرية في مقابر بني حسن بالمنيا

الأكثر قراءة

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

هبوط مفاجئ بكوبري الصاغة بالزقازيق ومحافظ الشرقية يقود تحركا عاجلا لتأمين المواطنين (صور)

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الدولار يتراجع 21 قرشا بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

القاهرة أكثر المدن الإفريقية جاذبية خلال 2025 (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية