الحصر العددي بانتخابات النواب، 3 مرشحين حصدوا أعلى الأصوات في المنيا بجولة الإعادة

كشفت نتائج الحصر العددي لأصوات جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا عن تصدر ثلاثة مرشحين قائمة الأعلى حصولا على الأصوات على مستوى المحافظة، بعد منافسة قوية شهدتها الدوائر الانتخابية المختلفة، وسط مشاركة ملحوظة من الناخبين خاصة في المراكز الجنوبية.

يذكر أنه لم يتم إعلان نتيجة جولة الإعادة حتى الآن، ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتائج رسميًا في وقت لاحق.

علاء علي قدري مرشح دائرة ديرمواس

وجاء في المركز الأول “علاء علي قدري” مرشح دائرة ديرمواس بعد أن حصل على 81043 صوتا، ليحقق أعلى رقم تصويتي بين جميع مرشحي المحافظة، مستندا إلى كتلة تصويتية كبيرة داخل القرى والنجوع، وحضور جماهيري مكثف خلال يومي الاقتراع.

بعدد 81240 صوتا

وفي المركز الثاني حل “محمود عبد الحفيظ”، مرشح دائرة مغاغة وبني مزار والعدوة ب 81240 صوتا، حيث سجل رقما مرتفعا عكس قوة المنافسة في شمال المحافظة، واعتماد حملته الانتخابية على الحشد المنظم والتواصل المباشر مع الناخبين في نطاق واسع من الدائرة.

وائل إسماعيل حسن مرشح دائرة ملوي

أما المركز الثالث فكان من نصيب وائل إسماعيل حسن مرشح دائرة ملوي الذي حصل على 70015 صوتا، ليكون الأعلى تصويتا داخل دائرته، وأحد أبرز الأرقام المسجلة في جولة الإعادة على مستوى المحافظة، في ظل تنافس محتدم على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة.

أكبر 3 مرشحين حصدوا أعلى الأصوات في محافظة المنيا بجولة الإعادة بالأرقام

وتعكس هذه الأرقام مؤشرات واضحة على اختلاف الكتل التصويتية من دائرة إلى أخرى، وتباين نسب المشاركة بين المراكز، حيث سجلت بعض الدوائر أرقاما مرتفعة مقارنة بغيرها، خاصة الدوائر ذات الكثافة السكانية والامتداد الجغرافي الواسع.

نتائج أن جولة الإعادة في محافظة المنيا

وأكدت النتائج أن جولة الإعادة في محافظة المنيا حسمت المشهد البرلماني بشكل نهائي، مع بروز أسماء استطاعت تحقيق أرقام تصويتية كبيرة تعكس حجم التأييد الشعبي، لتغلق بذلك صفحة الانتخابات وتبدأ مرحلة جديدة من العمل البرلماني خلال الدورة المقبلة.

