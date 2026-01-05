الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب، أقل 3 مرشحين تقدما في عدد الأصوات بمحافظة المنيا وفقا للحصر العددي

أقل 3 مرشحين تقدما
أقل 3 مرشحين تقدما في عدد الأصوات بمحافظة المنيا وفق الحصر
18 حجم الخط

أظهرت نتائج الحصر العددي الأولية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بـ محافظة المنيا تباينا واضحا في عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون داخل الدوائر المختلفة، حيث سجل عدد من المرشحين أرقاما محدودة مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي حققها المرشحون المتقدمون في دوائرهم، وذلك في ظل منافسة انتخابية قوية وحشد جماهيري متفاوت من دائرة لأخرى. 

انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا دائرة المنيا

txt

مؤشرات أولية للحصر العددي لأصوات الناخبين، العمدة واصل يقترب من حسم مقعد ملوي في المنيا

txt

بالأسماء والأرقام، الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالمنيا

وسجل المرشح أندرو أبو ببلاطس واحدا من أقل الأرقام التصويتية على مستوى المحافظة، بعدما تقدم بعدد أصوات بلغ نحو 21480 صوتا وفق الحصر العددي الأولية، ليأتي في ذيل الترتيب داخل دائرة شهدت منافسة قوية بين عدد من المرشحين الذين تجاوزت أصواتهم حاجز الخمسين ألف صوت، وهو ما انعكس على الفارق الكبير في الترتيب النهائي.

انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا دائرة مغاغة وبني مزار

وفي دائرة مغاغة وبني مزار والعدوة، تقدم المرشح محمد فرغلي بعدد أصوات وصل إلى نحو 23800 صوت فقط، ليكون من بين أقل المرشحين حصولا على الأصوات داخل الدائرة، رغم ارتفاع نسب المشاركة الانتخابية واتساع الرقعة الجغرافية التي شملت عددا كبيرا من القرى والمراكز.

انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا دائرة ملوي

أما في دائرة ملوي، فقد تقدم أحد المرشحين خارج المراكز الثلاثة الأولى بعدد أصوات بلغ قرابة 24540 صوتا، ليأتي ضمن أقل النتائج المسجلة على مستوى المحافظة، في دائرة شهدت تصدر مرشحين آخرين بأرقام تجاوزت 60 و70 ألف صوت وفق الحصر العددي الأولية.

الحشد الانتخابي بين المرشحين

وتعكس هذه الأرقام تباين القدرة على الحشد الانتخابي بين المرشحين داخل محافظة المنيا، مع اختلاف حجم التأييد الشعبي من دائرة لأخرى، في إطار العملية الانتخابية التي ما زالت نتائجها خاضعة للإجراءات الرسمية قبل الإعلان النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم انتخابات المنيا جولة الإعادة مجلس النواب الحصر العددي الأولية أقل الأصوات نتائج المنيا بالأرقام دوائر المنيا المرشحين لجان التصويت المشاركة الانتخابية فرز الاصوات انتخابات 2025 نتائج الإعادة اخبار المنيا

مواد متعلقة

بالأسماء والأرقام، الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالمنيا

مؤشرات أولية للحصر العددي لأصوات الناخبين، العمدة واصل يقترب من حسم مقعد ملوي في المنيا

للمرة الثانية، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بدلجا بالمنيا للمفتي

انتخابات النواب، انتظام التصويت في لجان جولة الإعادة بالمنيا (صور)

جنايات المنيا تنظر أولى جلسات استئناف المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الـ6 في دلجا

إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا الغربي

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا 2026

خلاف على أجرة دهان أثاث السبب، قصة مقتل سيدة في مشاجرة بالمنيا

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية السعودي

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

السيسي: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بالصاحبة في قوله تعالى "وصاحبته وبنيه"؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية