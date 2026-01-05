انتخابات النواب، أقل 3 مرشحين تقدما في عدد الأصوات بمحافظة المنيا وفقا للحصر العددي

18 حجم الخط

أظهرت نتائج الحصر العددي الأولية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بـ محافظة المنيا تباينا واضحا في عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون داخل الدوائر المختلفة، حيث سجل عدد من المرشحين أرقاما محدودة مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي حققها المرشحون المتقدمون في دوائرهم، وذلك في ظل منافسة انتخابية قوية وحشد جماهيري متفاوت من دائرة لأخرى.

انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا دائرة المنيا

وسجل المرشح أندرو أبو ببلاطس واحدا من أقل الأرقام التصويتية على مستوى المحافظة، بعدما تقدم بعدد أصوات بلغ نحو 21480 صوتا وفق الحصر العددي الأولية، ليأتي في ذيل الترتيب داخل دائرة شهدت منافسة قوية بين عدد من المرشحين الذين تجاوزت أصواتهم حاجز الخمسين ألف صوت، وهو ما انعكس على الفارق الكبير في الترتيب النهائي.

انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا دائرة مغاغة وبني مزار

وفي دائرة مغاغة وبني مزار والعدوة، تقدم المرشح محمد فرغلي بعدد أصوات وصل إلى نحو 23800 صوت فقط، ليكون من بين أقل المرشحين حصولا على الأصوات داخل الدائرة، رغم ارتفاع نسب المشاركة الانتخابية واتساع الرقعة الجغرافية التي شملت عددا كبيرا من القرى والمراكز.

انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا دائرة ملوي

أما في دائرة ملوي، فقد تقدم أحد المرشحين خارج المراكز الثلاثة الأولى بعدد أصوات بلغ قرابة 24540 صوتا، ليأتي ضمن أقل النتائج المسجلة على مستوى المحافظة، في دائرة شهدت تصدر مرشحين آخرين بأرقام تجاوزت 60 و70 ألف صوت وفق الحصر العددي الأولية.

الحشد الانتخابي بين المرشحين

وتعكس هذه الأرقام تباين القدرة على الحشد الانتخابي بين المرشحين داخل محافظة المنيا، مع اختلاف حجم التأييد الشعبي من دائرة لأخرى، في إطار العملية الانتخابية التي ما زالت نتائجها خاضعة للإجراءات الرسمية قبل الإعلان النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.