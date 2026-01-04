انتخابات النواب، انتظام التصويت في لجان جولة الإعادة بالمنيا (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا منذ صباح اليوم الأحد حتى فترة الظهيرة في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب حالة من الهدوء والانضباط داخل المقرات المخصصة للتصويت.

تنافس على المقاعد المتبقية

إنتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا، فيتو

وتشهد جولة الإعادة منافسة بين عدد من المرشحين في عدة دوائر انتخابية بالمحافظة، لحسم المقاعد التي لم تُحسم خلال الجولة الأولى، في إطار استكمال تشكيل مجلس النواب.

انتشار اللجان داخل المحافظة

إنتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا، فيتو

وانتشرت اللجان الانتخابية داخل المراكز والمدن والقرى، لتغطية مختلف أنحاء المحافظة، مع تجهيز المقار لاستقبال الناخبين وتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات دون معوقات.

متابعة وتأمين العملية

إنتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا، فيتو

وتُجرى الانتخابات تحت متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل داخل اللجان، مع تواجد مكثف لتأمين محيط المقار، بما يضمن سلامة الناخبين وسير التصويت بشكل طبيعي.

وشهدت عدد من اللجان إقبالا ملحوظا من المواطنين، في مشهد يعكس حرص الناخبين على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واختيار ممثليهم في البرلمان.

