الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب، انتظام التصويت في لجان جولة الإعادة بالمنيا (صور)

هدوء وانتظام لجان
هدوء وانتظام لجان الإعادة في انتخابات النواب بمحافظة المنيا
18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا منذ صباح اليوم الأحد حتى فترة الظهيرة في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب حالة من الهدوء والانضباط داخل المقرات المخصصة للتصويت. 

تنافس على المقاعد المتبقية

إنتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا، فيتو 
إنتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا، فيتو 

وتشهد جولة الإعادة منافسة بين عدد من المرشحين في عدة دوائر انتخابية بالمحافظة، لحسم المقاعد التي لم تُحسم خلال الجولة الأولى، في إطار استكمال تشكيل مجلس النواب

انتشار اللجان داخل المحافظة 

إنتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا، فيتو 
إنتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا، فيتو 

وانتشرت اللجان الانتخابية داخل المراكز والمدن والقرى، لتغطية مختلف أنحاء المحافظة، مع تجهيز المقار لاستقبال الناخبين وتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات دون معوقات. 

متابعة وتأمين العملية

إنتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا، فيتو 
إنتخابات مجلس النواب 2025 في المنيا، فيتو 

وتُجرى الانتخابات تحت متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل داخل اللجان، مع تواجد مكثف لتأمين محيط المقار، بما يضمن سلامة الناخبين وسير التصويت بشكل طبيعي. 

وشهدت عدد من اللجان إقبالا ملحوظا من المواطنين، في مشهد يعكس حرص الناخبين على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واختيار ممثليهم في البرلمان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات النواب اخبار المنيا جولة الإعادة لجان الاقتراع محافظة المنيا المشاركة السياسية المنيا اليوم دوائر المنيا الناخبين مجلس النواب العملية الانتخابية الاستحقاق الدستوري التصويت

مواد متعلقة

جنايات المنيا تنظر أولى جلسات استئناف المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الـ6 في دلجا

إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا الغربي

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا 2026

خلاف على أجرة دهان أثاث السبب، قصة مقتل سيدة في مشاجرة بالمنيا

زيارة تاريخية، اكتشف عبقرية الحضارة المصرية في مقابر بني حسن بالمنيا

المنيا ترفع درجة استعداداتها لاستقبال انتخابات الإعادة لمجلس النواب

5 خطوات من محافظة المنيا لمواجهة التغيرات الجوية

طقس الجمعة في المنيا، معتدل نهارا بارد ليلا وتحذير من الشبورة

الأكثر قراءة

النواب الجدد يبدأون استخراج كارنيه عضوية الفصل التشريعي الثالث

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

تاريخ مواجهات الكاميرون وجنوب أفريقيا قبل موقعة ثمن نهائي كأس الأمم

موعد مباراة منتخب مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

حسام حسن: محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم ولديه إصرار على حصد لقب أمم أفريقيا

وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ الدقهلية لبحث عدد من الملفات المشتركة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤيا المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية