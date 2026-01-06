أخبار الرياضة اليوم: حسام حسن مهدد بالإيقاف 3 مباريات، موقف عمرو الجزار من الانتقال لصفوف الأهلي، لاعبو الزمالك يرفضون خوض التدريبات الجماعية لحين صرف المستحقات

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فجر تقرير صحفي مغربي مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد تأهل الفراعنة إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

يهتم نادي آرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع أحد لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، والذي يتألق في كأس أمم أفريقيا الحالية، بحسب ما ورد في تقارير صحفية إسبانية.

كشف مصدر مقرب من عمرو الجزار، لاعب فريق البنك الأهلي، عن ترحيب اللاعب بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد دخوله دائرة المرشحين لتدعيم الخط الدفاعي للفريق الأحمر.

رفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة في التدريبات الجماعية، اعتراضا على عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة، في ظل الأزمة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي اتجاه إدارة القلعة الحمراء لرفض العرض المقدم من نادي النجمة السعودي للتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الحالية.

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا من أكاديمية رايو فاليكانو الإسباني، بدعوة اللاعب علي جمال، مهاجم فريق 2008 بالنادي، لقضاء فترة معايشة.

تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي الكان.

حرص حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على دعم محمد حمدي لاعب منتخب مصر، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق قيام حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر ولاعبي منتخبنا الوطني، أثناء قيامهم بتحية الجماهير المغربية، التي حضرت لاستاد أدرار لدعم ومؤزارة منتخب مصر في مباراته أمس أمام بنين.

