رياضة

تشكيل مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار
كوت ديفوار
يبحث عشاق الكرة المصرية والأفريقية عن تشكيل مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ربع النهائي يوم السبت المقبل.

تشكيل كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو 

ويبدأ كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو كالتالي:

الصورة

تشكيل بوركينا فاسو أمام كوت ديفوار 

فيما يبدأ بوركينا فاسو أمام كوت ديفوار كالتالي:

الصورة

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء مرتقب يحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا بين منتخبين من غرب القارة، يسعيان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويدخل منتخب كوت ديفوار اللقاء بمعنويات مرتفعة، في إطار سعيه لمواصلة المشوار والمنافسة بقوة على اللقب، بعد أن تصدّر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين مهمين على موزمبيق والجابون، إلى جانب تعادل ثمين مع الكاميرون، أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

وأظهر المنتخب الإيفواري خلال مباريات الدور الأول شخصية قوية، وتنظيمًا فنيًا مميزًا تحت قيادة مدربه، حيث تمكن لاعبوه من فرض أسلوبهم الهجومي والدفاعي على معظم المباريات، معتمدين على سرعة لاعبي الوسط والهجوم لتنويع خيارات الهجوم وخلق الفرص.

في المقابل، يطمح منتخب بوركينا فاسو إلى تحقيق المفاجأة وتجاوز عقبة الأفيال.

منتخب بوركينا فاسو  أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على السودان وغينيا الاستوائية وخسارته الوحيدة أمام الجزائر. 

الجزائر تبحث عن الهدف الأول في شباك الكونغو بعد مرور 65 دقيقة

شوط أول سلبي بين الجزائر والكونغو في كأس أمم أفريقيا

بوركينا فاسو يعتمد على صلابة دفاعية جيدة، مع قدرات هجومية مرتفعة لدى نجومه الشباب، الذين يسعون لترك بصمة واضحة في هذه البطولة، وإظهار أن منتخبهم قادر على منافسة الكبار.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة، في ظل تقارب المستوى والطموح المشترك لدى المنتخبين، حيث لا مجال للتعويض في مباريات خروج المغلوب، ما يزيد من إثارة وصعوبة المواجهة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في دور الـ 8 لبطولة أمم إفريقيا.

