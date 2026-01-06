الثلاثاء 06 يناير 2026
رياضة

كوت ديفوار يتقدم على بوركينا فاسو 2-0 بعد مرور 35 دقيقة

كوت ديفوار
كوت ديفوار
يتقدم منتخب كوت ديفوار على نظيره بوركينا فاسو، بنتيجة 2-0، بعد مرور 35 دقيقة من المباراة التي تجمعهما في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ربع النهائي يوم السبت المقبل.

أهداف مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 

جاء هدف كوت ديفوار الأول عن طريق أماد ديالو في الدقيقة 20، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق ديوماندي في الدقيقة 31.

تشكيل كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو 

ويبدأ كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو كالتالي:

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

في الدفاع: كونان، أوديلون كوسونو، دوي، إيفان نديكا.

في الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سنجاري، إيفان جويساند، كريست إيناو.

في الهجوم: أماد ديالو، يان ديوماندي

الصورة

تشكيل بوركينا فاسو أمام كوت ديفوار 

فيما يبدأ بوركينا فاسو أمام كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: إدموند تابسوبا، ستيف ياجو، إيسوفو دايو، أرسين كواسي

الوسط: أدامو ناجالو، إسماعيلا أويدراجو، سعيدو سيمبوري، سيرياك إيري

الهجوم: دانجو واتارا، لاسينا تراوري

الصورة

مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

ويدخل منتخب كوت ديفوار اللقاء بمعنويات مرتفعة، في إطار سعيه لمواصلة المشوار والمنافسة بقوة على اللقب، بعد أن تصدّر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين مهمين على موزمبيق والجابون، إلى جانب تعادل ثمين مع الكاميرون، أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

وأظهر المنتخب الإيفواري خلال مباريات الدور الأول شخصية قوية، وتنظيمًا فنيًا مميزًا تحت قيادة مدربه، حيث تمكن لاعبوه من فرض أسلوبهم الهجومي والدفاعي على معظم المباريات، معتمدين على سرعة لاعبي الوسط والهجوم لتنويع خيارات الهجوم وخلق الفرص.

في المقابل، يطمح منتخب بوركينا فاسو إلى تحقيق المفاجأة وتجاوز عقبة الأفيال.

منتخب بوركينا فاسو  أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على السودان وغينيا الاستوائية وخسارته الوحيدة أمام الجزائر.

بوركينا فاسو يعتمد على صلابة دفاعية جيدة، مع قدرات هجومية مرتفعة لدى نجومه الشباب، الذين يسعون لترك بصمة واضحة في هذه البطولة، وإظهار أن منتخبهم قادر على منافسة الكبار.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة، في ظل تقارب المستوى والطموح المشترك لدى المنتخبين، حيث لا مجال للتعويض في مباريات خروج المغلوب، ما يزيد من إثارة وصعوبة المواجهة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في دور الـ 8 لبطولة أمم إفريقيا.

الجريدة الرسمية