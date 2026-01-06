لاعبو الزمالك يرفضون خوض التدريبات الجماعية لحين صرف المستحقات المتأخرة

18 حجم الخط

رفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة في التدريبات الجماعية، اعتراضا على عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة، في ظل الأزمة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وأكدت مصادر داخل الزمالك أن اللاعبين أبلغوا جون إدوارد المدير الرياضي بقرارهم بتعليق التدريبات إلى حين التوصل لحل واضح بشأن مستحقاتهم، خاصة بعد تكرار الوعود دون تنفيذ، وهو ما تسبب في حالة من الغضب داخل صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تحركات من جانب إدارة نادي الزمالك لعقد جلسة مع اللاعبين، في محاولة لإنهاء الأزمة واستئناف التدريبات بشكل طبيعي بداية من الغد.

جدير بالذكر أن لاعبو الزمالك، رفضوا المشاركة في التدريبات منذ الأسبوع الماضي واستكمال كأس عاصمة مصر بسبب عدم صرف المستحقات المتأخرة مما دفع الإدارة باتخاذ قرار استكمال المسابقة بالناشئين.

موقف الزمالك من رحيل ناصر ماهر

ومن ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف الأبيض من رحيل ناصر ماهر والانضمام لصفوف فريق بيراميدز في الميركاتو الشتوي الجاري.

وعقد فريق بيراميدز أكثر من جلسة مع ناصر ماهر لمعرفة طلباته قبل التقدم بعرض الرسمي لنادي الزمالك.

وأكد المصدر أن الزمالك لا يمانع في رحيل ناصر ماهر عن صفوف الزمالك والانضمام لبيراميدز بشرط الحصول على مبلغ مالي ضخم.

وأشار المصدر إلى أن بيع ناصر ماهر سيوفر مبلغا ماليا سيفيد الأبيض في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها النادي.

