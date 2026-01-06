الثلاثاء 06 يناير 2026
رياضة

رسالة التوأم حسن لمحمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي

التوأم حسام وإبراهيم
التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو
حرص حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على دعم محمد حمدي لاعب منتخب مصر، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي 

ونشرت الصفحة الخاصة بالتوأم "ألف سلامة عليك.. لاعب محترم فنيا وخلقيا.. ترجع بالسلامة إن شاء الله "❤️

رسالة التوأم لمحمد حمدي، فيتو
رسالة التوأم لمحمد حمدي، فيتو

أول تعليق لمحمد حمدي بعد إصابته أمام بنين

 

علق محمد حمدي الظهير الأيسر لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها أمس خلال مباراة الفراعنة أمام بنين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكتب محمد حمدي في حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: "الحمد لله على كل شيء، إصابة محبطة في وقت صعب كان نفسي أكمل البطولة وأكون موجود في الملعب مع المنتخب لنهاية البطولة وأساهم في تحقيق البطولة لكن الحمد لله على كل شيء".

وأضاف حمدي: "هكون موجود في ظهر زملائي في المنتخب ومشجع لهم مع جمهورنا العظيم".

واختتم: "شكرا لكل الدعم إللي شوفته منكم من امبارح وإن شاء الله العودة قريبا أقوى والأهم أننا نفرح بمنتخب مصر ونفرح جمهورنا".

محمد حمدي، فيتو
محمد حمدي، فيتو

إصابة محمد حمدي بالرباط الصليبي

وكان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أكد أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

كما أكد أبو العلا أن الأشعة أثبتت إصابة محمود تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل وجارٍ تجهيزه للحاق بباقي مباريات البطولة.

وتعتبر إصابة محمد حمدي ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة الدور ربع النهائي في أمم إفريقيا 2025، كونه يمثل أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة في البطولة.

منتخب مصر يضرب بنين بثلاثية

فاز منتخب مصر أمام بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

