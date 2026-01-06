الثلاثاء 06 يناير 2026
الجزائر والكونغو يلجآن لشوطين إضافيين بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي

تعادل منتخب الجزائر مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، سلبيا، في الوقت الأصلي للمباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ليلجأ المنتخبان لشوطين إضافيين.

مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

وشهدت أول نصف ساعة سرعة في التحولات بين المنتخبين، وندية كبيرة واندفاع بدني قوي نظرا لقوة الفريقين، ولما يمتلكانه من لاعبين مميزين.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة دون وجود فرص محققة للتسجيل.

وبعد أول نصف ساعة بدأ الجزائر في السيطرة على الكرة أملا في إحراز الهدف الأول ولكن لم يستطع محاربو الصحراء في تسجيل الهدف الأول ليتنهي بدون أهداف.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرا عن الشوط الأول، حيث شهد سيطرة للجزائر فيما تراجع الكونغو للخلف.

تشكيل الجزائر أمام الكونغو الديمقراطية

وجاء تشكيل الجزائر أمام الكونغو الديمقراطية كالتالي:

الحارس: لوكا زيدان.

الدفاع: رفيق بالغالي - عيسى مندي - رامي بنسبعيني - ريان أيت نوري.

الوسط: هشام بودوي - إسماعيل بناصر - فارس شايبي.

الهجوم: رياض محرز - إبراهيم مازة - محمد عمورة.

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام الجزائر 

الحارس: ليونيل مباسي.

الدفاع: آرون وان بيساكا - أكسيل توانزيبي - صامويل موتوسامي - تشانسيل مبيمبا - جوريس كايمبي.

الوسط: ثية بونجوندا - نجالايل موكاو - ميشاك إيليا.

الهجوم: نواه صاديكي - سيدريك باكامبو.

وقدم  منتخب الجزائر أداء  متميزا في دور المجموعات، حيث تصدّر المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية، بداية بفوز كبير على السودان 3-0، ثم التغلب على بوركينا فاسو 1-0، وختامًا بانتصار 3-1 على غينيا الاستوائية، ليبرهن الفريق على جاهزيته وقوته الهجومية والدفاعية قبل مواجهة دور الـ16.

 

والتقى المنتخبان في 6 مناسبات سابقة حقق خلالها "الخضر" الفوز في 4 مباريات، في حين انتهت مواجهتان بنتيجة التعادل.

ودار آخر لقاء بينهما عام 2019 بمدينة البليدة الجزائرية، وحُسم بنتيجة التعادل 1-1.

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية سلسلة إيجابية امتدت إلى 8 مباريات لم يعرف خلالها الهزيمة، مقابل تعادله في مباراة وفوزه بـ7 أخرى.

وتكبد "الفهود" آخر خسارة لهم في شهر سبتمبر الماضي، وكانت أمام السنغال 2-3 ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

 

