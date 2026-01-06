نادي إسباني يطلب رسميا لاعب سيراميكا لقضاء فترة معايشة

الثلاثاء 06 يناير 2026
تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا من أكاديمية رايو فاليكانو الإسباني، بدعوة اللاعب علي جمال، مهاجم فريق 2008 بالنادي، لقضاء فترة معايشة.

تضمن الخطاب أن فترة المعايشة تبدأ من ١٢ يناير الجاري وحتى ٢ فبراير المقبل.

ويخوض اللاعب - وفقًا للخطاب - ٤ تدريبات في مدريد خلال فترة المعايشة.

وتعرض فريق سيراميكا كليوباترا إلى الخسارة على يد فريق إنبي، بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة كأس كأس عاصمة مصر.

تقدم إنبي بهدف مبكر في الدقيقة 2 عن طريق أحمد العجوز من ركلة جزاء، ثم سجل أحمد كالوشا الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء أيضا.

 

 

مباراة إنبي وسيراميكا 

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحا رغبة كل منهما في تحقيق الفوز، إلا أن الحظ ابتسم سريعا لإنبي، ونجح في خطف هدف مباغت في الدقيقة 2 من عمر اللقاء عن طريق أحمد العجوز من ركلة جزاء.

بعد هدف إنبي حاول سيراميكا العودة في اللقاء وكثف من ضغطه الهجومي من أجل إدراك هدف التعادل، إلا أن إنبي تصدى بقوة لهجمات سيراميكا، بفضل التنظيم الدفاعي المحكم، وعاد ليبادل سيراميكا الهجمات، وأصبحت المباراة أكثر إثارة في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول، فسيراميكا يسعى لهدف التعادل وإنبي يسعى لتعزيز التقدم بهدف ثانٍ.

وشهد الشوط الثاني أفضلية هجومية لصالح سيراميكا وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص، لكنهم لم يحسنوا استغلالها، فيما اعتمد إنبي على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى سيراميكا، وجاء منها هدف إنبي الثاني بعد الحصول على ركلة جزاء سددها كالوشا بثقة في مرمى محمد بسام.

سيراميكا كليوباترا نادى سيراميكا كليوباترا علي جمال أخبار فريق سيراميكا رايو فاليكانو

