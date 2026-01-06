الثلاثاء 06 يناير 2026
تقرير مغربي: حسام حسن مهدد بالإيقاف 3 مباريات

فجر تقرير صحفي مغربي مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد تأهل الفراعنة إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

ووفقا لصحيفة هسبورت المغربية فإن حسام حسن مهدد بالإيقاف بعد ما حاول استفزاز جمهور المنتخب المغربي الذي تواجد في مباراة بنين بثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأكد التقرير أن حسام حسن مهدد بالإيقاف 3 مباريات، مستندا على المادة 147 من لوائح لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي ينص على أن أي شخص يستفز الجماهير أثناء المباراة، يعاقب بالإيقاف لثلاث مباريات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دولار.

وألمح التقرير: أن حسام حسن حاول استفزاز جمهور المغرب عقب تسجيل محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في شباك بنين.

الجزائر والكونغو يلجآن لشوطين إضافيين بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي

تشكيل مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر يضرب بنين بثلاثية

 

وفاز منتخب مصر أمام بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

