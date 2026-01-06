الثلاثاء 06 يناير 2026
التعليم تصدر تعليمات مشددة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام توجيهات رسمية إلى مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، بشأن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان حسن سير العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
 

تسجيل الاستمارة الإلكترونية
 

وأكدت الوزارة أنه تم إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان عبر منصة التقدم الإلكتروني، اعتبارًا من 10 ديسمبر 2025 وحتى 10 يناير 2026، مع التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة.
 

ضوابط طباعة وتأمين أوراق الأسئلة
 

وشددت التعليم على ضرورة التزام كل مديرية تعليمية بوضع باركود خاص على أوراق الأسئلة لكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل 20 ورقة أو كراسة بوكليت داخل كيس معتم ومغلق، لا يُفتح إلا داخل لجنة السير الفرعية، بمعرفة الملاحظين، مع التوقيع على محضر فتح المظاريف متضمنًا اليوم والتاريخ واسم المادة.
 

تنظيم توزيع الأسئلة
 

كما وجهت الوزارة بتنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة، بما يضمن وصولها إلى اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، مع التأكيد على عدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.
 

ضوابط الملاحظة داخل اللجان
 

ونبهت الوزارة على رؤساء لجان السير بعدم السماح لمعلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، على أن يكون ضمن الاحتياطي في هذا اليوم.
 

خطة تأمين الامتحانات
 

وأكدت التعليم ضرورة الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة، وتعبئة كافة الموارد المتاحة، لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.
 

الجودة ورصد الدرجات
 

وشددت الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في أعمال التقدير ورصد الدرجات، مع الالتزام بـالسرية التامة وعدم إعلان أو استخراج أي نتائج قبل اعتمادها رسميًا من المحافظ، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين المستوى التعليمي خلال الفصل الدراسي الثاني.
 

تعليمات خاصة ببعض الفئات
 

يتم تسجيل استمارة طلاب المنازل من خلال آخر مدرسة حصل منها الطالب على الصف الثاني الإعدادي، أو آخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادي.
 

بالنسبة لـطلاب الدمج، يشترط عند تسجيل الاستمارة إرفاق صورة طبق الأصل من التقرير الطبي، إلى جانب موافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية.
 

حظر الهواتف والغش الإلكتروني
 

واختتمت الوزارة تعليماتها بالتأكيد على أنه ممنوع منعًا باتًا اصطحاب الهواتف المحمولة أو كاميرات التصوير أو أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع فيه، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة.
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على انضباط الامتحانات وتحقيق العدالة التعليمية بين جميع الطلاب.

