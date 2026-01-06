الثلاثاء 06 يناير 2026
رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
يستعد منتخب مصر لمباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره البنيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي  أقيم على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر.

موعد مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا 

 تقام مباراة منتخب الفراعنة المقبلة في دور ربع نهائي الكان، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

وأعلنت قناة «RTS1 Sénégal» السنغالية  نقل  مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس أمم أفريقيا 2025

ويأتي تردد القناة السنغالية على النحو التالي:

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

ويواجه منتخب مصر أزمة في غياب محمد حمدي، ظهير أيسر المنتخب، بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بنين في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

وبالتالي ينتهي مشوار اللاعب المتميز في البطولة القارية الحالية؛ إذ من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 أشهر، ما يعني فقدان المنتخب لأحد أهم ركائزه الأساسية في الجبهة اليسرى، قبل معركة ربع النهائي المرتقبة.

ومن المنتظر أن يعتمد حسام حسن على أحمد فتوح، في الجبهة اليسرى لتعويض غياب حمدي.

فيما أثبتت الأشعة إصابة محمود تريزيجيه لاعب الفراعنة، بتمزق في أربطة الكاحل وجاري تجهيزه للحاق بباقي مباريات البطولة.

أما عن البديل الأمثل لمحمود تريزيجيه فلدى حسام حسن أكثر من خيار ولعل أبرزهم الاعتماد على أحمد سيد زيزو أو إمام عاشور في خط الوسط، أو إبراهيم عادل.

تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم أفريقيا 

بالفوز على بنين تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر 

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في شباك بنين، ليسجل هدفه الثالث في نسخة واحدة بكأس أمم أفريقيا، وذلك لأول مرة في مسيرته مع الفراعنة بالبطولة القارية خلال مشاركاته الخمسة في الكان.

