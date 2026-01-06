أزمات تواجه منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر لمباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره البنيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر.

ويواجه منتخب مصر عدة أزمات بعد التأهل لدور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية ولعل أبرزها تعرض محمد حمدي، ظهير أيسر المنتخب، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بنين في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

وبالتالي ينتهي مشوار اللاعب المتميز في البطولة القارية الحالية؛ إذ من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 أشهر، ما يعني فقدان المنتخب لأحد أهم ركائزه الأساسية في الجبهة اليسرى، قبل معركة ربع النهائي المرتقبة.

وتضع الإصابة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، في مأزق تكتيكي؛ إذ سيعتمد بشكل كامل على أحمد فتوح، لتعويض غياب حمدي.

فيما أثبتت الاشعة إصابة محمود تريزيجيه لاعب الفراعنة، بتمزق في أربطة الكاحل وجاري تجهيزه للحاق بباقي مباريات البطولة.

وتكمن أزمة أخرى لمنتخب مصر وهي أن البديل أحمد فتوح مهدد بالغياب عن الأدوار القادمة للبطولة حال تخطي الفراعنة عقبة المباراة القادمة، خاصه وان اللاعب حصل على البطاقة الصفراء أمام بنين.

أزمة البطاقة الصفراء لم تقتصر على فتوح فقط بل حصل أيضا كلا من: رامي ربيعة، حمدي فتحي، ومروان عطية على بطاقات صفراء أمام بنين، ليصبحوا مهددين بالغياب عن نصف النهائي أو النهائي حال التأهل إن تحصل أي منهم على بطاقة أخرى في المباراتين المقبلتين.

وتسقط البطاقات الصفراء في كأس أمم أفريقيا مع نهاية دور المجموعات، لكنها تستمر مع اللاعبين في الأدوار الإقصائية، ما يمثل أزمة محتملة للمنتخب المصري.

غموض في أداء منتخب مصر

وأثبتت مباراة بنين أن هناك تذبذب غير مبرر لأداء منتخب مصر خاصة وأن مباراة بنين امتدت لأشواط إضافية رغم ضعف المنافس بالنسبة لامكانيات لاعبي الفراعنة.

وسادت حالة من الغضب والاستياء لدى الشعب المصري والمحللين الرياضيين، وانتشرت انتقادات واسعة عبر السوشيال ميديا حول أداء منتخب مصر أمام بنين وأن القادم أصعب.

عدم الدفع بمهاجم صريح

ويواجه منتخب مصر أزمة أخرى وهو عدم اعتماد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على رأس حربة صريح رغم احتياج تشكيلة الفراعنة إلى هذا المركز.

ويتجاهل حسام حسن الاعتماد نهائيا على مصطفى محمد المهاجم الوحيد المنتخب، فعلى الرغم من عدم تقديم عمر مرموش وإبراهيم عادل المردود الجيد في هذا المركز إلا أن حسام حسن مازال يحتفظ بمصطفى محمد على دكة البدلاء وتم الدفع به قبيل صافرة نهاية مباراة بنين بدقيقتين رغم الحاجة الماسة لاشراكه مبكرا.

تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم أفريقيا

بالفوز على بنين تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

موعد مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب الفراعنة المقبلة في دور ربع نهائي الكان، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في شباك بنين، ليسجل هدفه الثالث في نسخة واحدة بكأس أمم أفريقيا، وذلك لأول مرة في مسيرته مع الفراعنة بالبطولة القارية خلال مشاركاته الخمسة في الكان.

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا

1- المغربي إبراهيم دياز (4 أهداف)

2- المصري محمد صلاح (3 أهداف)

3- المغربي أيوب الكعبي (3 أهداف)

4- المالي لاسين سينايوكو (3 أهداف)

5- الجزائري رياض محرز (3 أهداف)

