اتحاد الكرة ينعي والد عصام عبد الفتاح

نعى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام والعاملون بالاتحاد، والد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الجبلاية ورئيس لجنة الحكام الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد آخر، أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رفضه التام لتصريحات جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بحق الحكم الدولي أمين عمر، معتبرًا أنها حملت إساءة غير مبررة لأحد أبرز حكام الكرة في الوطن العربي.

وقال أبو زهرة، في تصريحات تليفزيونية، إن جبريل الرجوب أخطأ خطأً كبيرًا في حق الحكم أمين عمر، مشددًا على أن الأخير يُعد من أهم الحكام في العالم العربي، وسبق أن حصل على أعلى تقييم تحكيمي خلال بطولة كأس العرب.

وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم تحرك منذ اللحظة الأولى للتعامل مع الأزمة، وذلك من خلال هاني أبو ريدة، عضو الاتحاد العربي لكرة القدم، مؤكدًا أن الاتحاد العربي أصدر بيانًا رسميًّا يدين تصريحات الرجوب بشكل واضح.

وأضاف أبو زهرة إلى أن اتحاد الكرة المصري لن يتأخر في دعم أي عنصر من عناصر اللعبة داخل مصر، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر وفلسطين علاقة تاريخية لا تقبل المزايدة، وأن تصريحات جبريل الرجوب تمثل وجهة نظر فردية لا تعبر عن الموقف العام.

