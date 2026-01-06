الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف داري يقود أزمة في النادي الأهلي

اشرف داري،فيتو
اشرف داري،فيتو
18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن أشرف داري لاعب الفريق، يقود أزمة داخل المارد الأحمر، حيث إن اللاعب يرفض الرحيل وتسوية مستحقاته مع النادي، ويصر على الحصول على باقي مستحقاته والتي تقدر ب2 مليون ونصف المليون دولار.

يذكر أن أشرف داري يتبقى في عقده موسمين ونصف ويحصل في الموسم الواحد على مليون دولار.

وتعافى أشرف داري من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الكاحل، وشارك في التدريبات التي يخوضها الفريق استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة.‏

فيما يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر. 

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

ويحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط. 

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف داري بطولة كأس عاصمة مصر فريق المقاولون كأس عاصمة مصر مباراة الاهلي المقبلة

مواد متعلقة

أزمات تواجه منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

بفرمان من توروب، تصعيد ناشئ جديد لتدريبات الأهلي

التشكيل المتوقع لمباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو بأمم أفريقيا

تحديد موقف تريزيجيه من مباراة ربع نهائي أمم أفريقيا خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يسعى لإنهاء تأشيرة سفر محمد حمدي للعلاج في ألمانيا

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو بأمم إفريقيا

موعد مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

أزمة ديون مصر

عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة

الانقسامات تضرب مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية