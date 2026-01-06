الثلاثاء 06 يناير 2026
التشكيل المتوقع لمباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو بأمم أفريقيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مواجهة قوية تجمع منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء مرتقب يحمل طابعًا تنافسيًّا عاليًا بين منتخبين من غرب القارة، يسعيان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

تشكيل كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو

حراسة المرمى: البان لافوت
خط الدفاع: أرميل زهوري، عثمان ديوماندي، إيمانويل أجبادو، كريستوفر أوبيري
خط الوسط: فرانك كيسي، جان مايكل سيري، كريست إيناو أولاي
خط الهجوم: عمر دياكيتي، جان فيليب كراسو، ويلفريد زاها.

تشكيل بوركينا فاسو ضد كوت ديفوار

حراسة المرمى: كيليان نيكيما
خط الدفاع: إيسوفو دايو، إيدموند تابسوبا، أرسين كواسي، سيدريك بادولو
خط الوسط: سعيدو سيمبوري، عزيز كي، بلاتي توريه
خط الهجوم: سيرياك إيري كالو، جورجي مينونجو، لاسينا تراوري


ويدخل منتخب كوت ديفوار اللقاء بمعنويات مرتفعة، في إطار سعيه لمواصلة المشوار والمنافسة بقوة على اللقب، بعد أن تصدّر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين مهمين على موزمبيق والجابون، إلى جانب تعادل ثمين مع الكاميرون، أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

 

وأظهر المنتخب الإيفواري خلال مباريات الدور الأول شخصية قوية، وتنظيمًا فنيًا مميزًا تحت قيادة مدربه، حيث تمكن لاعبوه من فرض أسلوبهم الهجومي والدفاعي على معظم المباريات، معتمدين على سرعة لاعبي الوسط والهجوم لتنويع خيارات الهجوم وخلق الفرص.

في المقابل، يطمح منتخب بوركينا فاسو إلى تحقيق المفاجأة وتجاوز عقبة الأفيال.

منتخب بوركينا فاسو  أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على السودان وغينيا الاستوائية وخسارته الوحيدة أمام الجزائر. 

بوركينا فاسو يعتمد على صلابة دفاعية جيدة، مع قدرات هجومية مرتفعة لدى نجومه الشباب، الذين يسعون لترك بصمة واضحة في هذه البطولة، وإظهار أن منتخبهم قادر على منافسة الكبار.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة، في ظل تقارب المستوى والطموح المشترك لدى المنتخبين، حيث لا مجال للتعويض في مباريات خروج المغلوب، ما يزيد من إثارة وصعوبة المواجهة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في دور الـ 8 لبطولة أمم إفريقيا.

الجريدة الرسمية