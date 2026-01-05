منتخب مصر يتقدم أمام بنين بهدفين مقابل هدف في الشوط الإضافي الأول

18 حجم الخط

إنتهى الشوط الإضافي الأول من مباراة منتخب مصر أمام بنين بتقدم الفراعنة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري

وكان إنتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر وبنين بهدف لكل منهما، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي

تقدم منتخب مصر في الدقيقة 69 هم طريق مروان عطية ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو

ثم نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف مصر الثاني في الدقيقة 7 من زمن الشوط الإضافي الأول بضربة رأس رائعة من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق مروان عطية على رأس ياسر إبراهيم الذي سددها رائعة داخل الشباك.

ملخص الشوط الثاني للمباراة

جاءت بداية الشوط الثاني أكثر حذرا من جانب الفريقين، وشهدت إنحسار اللعب في منطقة وسط الملعب م‘ أفضلية نسبية لصالح منتخب مصر، ومحاولات هجومية على إستحياء بإتجاه مرمى بنين

وتشهد الدقيقة 52 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر من الطرف الأيمن عن طريق محمد هاني لكنها مرت من الجميع.

وأهدر رامي ربيعة أخطر فرص المباراة في الدقيقة 56 بعدما وصلته الكرة داخل الست ياردات أمام مرمى بنين وسددها ربيعة لكنها إرتطمت بالحارس البنين وعلت العارضة وسط دهشة لاعبي الفريقين

وفي الدقيقة 59 يدخل إمام عاشور وزيزو بدلا إبراهيم عادل وتريزيجيه

وتشهد الدقيقة 70 الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق مروان عطية من كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد هاني لتمر من الجميع لتصل إلى مروان عطية الذي سدد كرة بباطن القدم لتسكن الشباك معلنة عن الهدف الأول لمنتخب مصر

وفي الدقيقة 83 يسجل منتخب بنبن هدف التعادل من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بنين ارتطمت بالدفاع ليحاول الشناوي إبعاد الكرة لتصل إلى جوديل دوسو الذي سددها داخل الشباك.

ملخص الشوط الإضافي الأول

شهد الشوط الإضافي الأول سيطرة وإستحواذ لصالح منتخب مصر أسفر عن هدف التقدم الثاني عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 97

وجاء الحضور الجماهيري محدودا في مباراة مصر وبنين مقارنة بالمباريات السابقة للفراعنة، ولم يتواجد في المدرجات إلا بضع ألاف من الجماهير المصرية والبنينية، فيما غابت الجماهير المغربية عن الحضور لمؤزارة المنتخب المصري.

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره المنتخب البنيني.. وجاء على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر أمام بنين

دخل منتخب مصر مباراته أمام بنين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتي - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - محمود تريزيجيه

الهجوم: إبراهيم صلاح - عمر مرموش - محمد صلاح

