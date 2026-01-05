منتخب المغرب يتلقى صدمة كبيرة بنهاية مشوار نجمه في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تلقى منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي، صدمة قوية قبل مواجهة الكاميرون في دور الـ8 في كأس أمم أفريقيا، بعد التأكد من نهاية مشوار أحد نجومه في البطولة بسبب الإصابة.

وبلغ منتخب المغرب دور الـ8 لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام على أرض أسود الأطلس، بعدما تجاوز الفريق عقبة تنزانيا في دور الـ16، وفاز بهدف نظيف أحرزه إبراهيم دياز.

موعد مباراة المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا

ويلعب المغرب ضد الكاميرون، في دور ربع النهائي، بعد فوزه يوم الجمعة، سعيا لبلوغ الدور قبل النهائي.

نهاية مشوار عز الدين أوناحي مع المغرب في أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعرض لاعب الوسط عز الدين أوناحي لإصابة في الساق ستنهي مشواره في كأس الأمم الإفريقية، لكنه سيواصل الوجود في معسكر المنتخب الأول.

وبعدما قدم تمريرتين حاسمتين في الفوز 3-0، على زامبيا في ختام مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات، ظهر المغربي أوناحي متكئا على عكازين قبل مباراة بلاده أمام تنزانيا في دور الـ16 والتي انتهت بفوز صاحب الأرض.

وفور إحراز إبراهيم دياز هدف الفوز، احتفل نجم ريال مدريد برفع قميص يحمل اسم ورقم زميله أوناحي الغائب للإصابة.

بيان الاتحاد المغربي بشأن إصابة أوناحي

وقال الاتحاد المغربي في بيان: "أكدت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب عز الدين أوناحي تعرضه لإصابة عضلية في مستوى الساق. تم الإعلان رسميا عن غيابه عن المنافسة مع خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص".

وأضاف البيان أن لاعب وسط جيرونا الإسباني سيستمر في المعسكر "لمساندة زملائه خلال ما تبقى من منافسات كأس أمم أفريقيا في إطار روح التضامن والتلاحم التي تميّز صفوف المنتخب".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.