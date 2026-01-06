خطة العميد لتعويض غياب تريزيجية ومحمد حمدي عن ربع نهائي أمم أفريقيا

الثلاثاء 06 يناير 2026
يستعد منتخب مصر لمباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره البنيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي  أقيم على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر.

ويواجه منتخب مصر أزمة في غياب محمد حمدي، ظهير أيسر المنتخب، بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بنين في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

وبالتالي ينتهي مشوار اللاعب المتميز في البطولة القارية الحالية؛ إذ من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 أشهر، ما يعني فقدان المنتخب لأحد أهم ركائزه الأساسية في الجبهة اليسرى، قبل معركة ربع النهائي المرتقبة.

ولم يتبق لحسام حسن الا الاعتماد على أحمد فتوح، في الجبهة اليسرى لتعويض غياب حمدي.

فيما أثبتت الاشعة إصابة محمود تريزيجيه لاعب الفراعنة، بتمزق في أربطة الكاحل وجاري تجهيزه للحاق بباقي مباريات البطولة.

أما عن البديل الأمثل لمحمود تريزيجيه فلدى حسام حسن أكثر من خيار ولعل أبرزهم الاعتماد على أحمد سيد زيزو أو إمام عاشور في خط الوسط، أو إبراهيم عادل.

تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم أفريقيا 

بالفوز على بنين تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

موعد مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا 

 تقام مباراة منتخب الفراعنة المقبلة في دور ربع نهائي الكان، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر 

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في شباك بنين، ليسجل هدفه الثالث في نسخة واحدة بكأس أمم أفريقيا، وذلك لأول مرة في مسيرته مع الفراعنة بالبطولة القارية خلال مشاركاته الخمسة في الكان.

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 

1- المغربي إبراهيم دياز (4 أهداف)

2- المصري محمد صلاح (3 أهداف)

3- المغربي أيوب الكعبي (3 أهداف)

4- المالي لاسين سينايوكو (3 أهداف)

5- الجزائري رياض محرز (3 أهداف)

الجريدة الرسمية